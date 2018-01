Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Konferenca o Heglovi estetiki bo do nedelje potekala v Moderni galeriji, gosti pa jo mednarodno heglovsko združenje Aufhebung. Foto: BoBo Filozof Mladen Dolar bo imel v petek predavanje z naslovom Endgame estetika: od Hegla do Becketa. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Heglova predavanja o Estetiki – nemara najmanj raziskano delo avtorja Fenomenologije duha – je del živahne nemške tradicije, ki se razteza od Lessinga, Kanta, Schillerja, Goetheja pa vse tja do Nietzscheja, Heideggerja in Adorna ... Foto: EPA Sorodne novice Simpozij ob razstavi Janez Janša dreza v vprašanje, kaj je ime Dodaj v

O Heglovi estetiki in konceptualnem aparatu, ki nam omogoča sodobne debate o umetnosti

V konceptualni povezavi s simpozijem Kaj je ime?

11. januar 2018 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so ob razstavi Janez Janša v MSUM-ju razpravljali o tem, kaj je ime, bodo v Moderni galeriji danes odprli razstavo in konferenco, ki jo posvečajo Heglu. Natančneje, njegovim Predavanjem o estetiki, ki so več kot 180 let del živahne nemške tradicije, raztezajoče se od Lessinga, Kanta, Schillerja, Goetheja pa do Nietzscheja, Heideggerja, Adorna in drugih.

Konferenco z naslovom Koncept/i: Heglova estetika, ki jo gosti mednarodno heglovsko združenje Aufhebung, bo uvedlo odprtje razstave Heglov Begriff. Sledilo bo predavanje Rebecce Comay z naslovom Dramaturgija dialektike, do nedelje pa bodo na konferenci med drugimi spregovorili Mladen Dolar, Mirt Komel in Alenka Zupančič.

Konferenca sledi simpoziju Kaj je ime?, ki je kot spremljevalni dogodek razstave Janez Janša potekal v partnerskem muzeju Moderne galerije, Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Udeleženci so obravnavali primere, v katerih imena med drugim postavljajo pod vprašaj subjektivnost, avtorstvo in režime poimenovanja, s poudarkom na preimenovanju in delu umetnikov Janeza Janše, Janeza Janše in Janeza Janše. Ti so svoje življenje spremenili v trajajoči performans, svojo umetnost pa v sredstvo za razmislek o konvencijah in za razpravo o statusu in funkciji institucionalnih označevalcev, povezanih z identiteto.

Ključen konceptualni aparat za sodobne debate o umetnosti

Konferenca o Heglovi estetiki se bo deloma navezala tudi na koncepte, ko katerih so spregovorili na simpoziju v organizaciji Zavoda Maska. Heglova filozofija umetnosti obsega široko paleto tematik, od antične arhitekture do modernega teatra, od religioznega slikarstva do sekularne literature. Kot so spomnili organizatorji, med Heglovimi intervencijami niso zanimive le tiste, ki so same vplivale na distinktivno filozofsko disciplino estetike, temveč predvsem tiste, ki so nas opremile s preciznim konceptualnim aparatom za naše lastne sodobne debate o umetnosti. Med najimenitnejšimi primeri je Heglova teza, da umetnost skozi zgodovino postaja vse bolj filozofska v skladu z logičnim razvojem ideje/ideala lepote. Teza je pozneje spodbudila različne debate o statusu moderne konceptualne umetnosti in navsezadnje napovedovanje konca umetnosti. Gre torej za teme, ki niso relevantne zgolj za sodobne teorije umetnosti, ampak lahko pomagajo tudi redefinirati sam status filozofije kot take.

Štiridnevno konferenco bo drevi uvedlo odprtje razstave Heglov Begriff avtorjev Ateja Tutte, Bare Kolenc in Mirta Komela v Avditoriju MG, ki mu bo ob 19. uri sledilo predavanje Rebecce Comay.

Podrobnejši program konference najdete tukaj.



Jutri ob 11.00 bo program uvedlo predavanje Mladena Dolarja z naslovom Endgame estetika: Od Hegla do Becketa, sledila pa bosta panela o (Post) konceptualni umetnosti ter na temo Umetnost in svoboda. V vsakemu panelu v sklopu konference bodo svoje ideje predstavili trije razpravljavci. Dan bo sklenila diskusija na temo Konec zgodovine, konec umetnosti. Keti Chukrov bo spregovorila na temo Od resnice umetnosti do neskončnega konca, Sami Khatib pa o estetiki kot čutni supra-čutni znanosti po Heglu, Marxu in Benjaminu.

Sobotni program se bo začel s predavanjem Andrewa Cola na temo Filozofija figure, na panelih pa se bodo posvetili temama Umetnost in literatura ter Umetnost komedije. Diskusija bo vključevala prispevka Objektivni humor Alenke Zupančič ter Smejanje, ljubljenje in nizke stvari Roberta Pfallerja. V nedeljo bosta na vrsti še panela Umetnost in lepota ter Umetnost in družba, konferenco pa bo sklenilo predavanje Franka Rude z naslovom Takt Absolutnega.

Gostitelj konference je mednarodno heglovsko združenje Aufhebung, pri pripravi pa so kot partnerji sodelovali MG+MSUM in Univerza v Ljubljani.

M. K.