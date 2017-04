Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Portret Martina Lutra, ki ga je leta 1529 naslikal renesenančni slikar Lucas Cranach st. Foto: Wikipedia Biografija je v Nemčiji vzbudila precej zanimanja, saj je avtor vanjo vključil vrsto novih dejstev. Foto: Cankarjeva založba Martin Luter se je med drugim zavzemal, da se vernikom omogoči branje Svetega pisma v maternem jeziku, kar je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

O Martinu Lutru, "revolucionarni osebnosti, ki je znala razbrati čas in uresničiti svojo vizijo"

Nova biografija o velikem reformatorju

20. april 2017 ob 15:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pri Cankarjevi založbi je izšel prevod biografije Martina Lutra izpod peresa velikega nemškega poznavalca reformatorjevega dela Volkerja Leppina. Lutrovo življenje in njegov čas opisuje z željo po čim večji avtentičnosti, zato se izogiba vključevanju vedenja o nadaljnjem dogajanju, ki ga je sprožil.

S prevodom biografije, ki je med nemškimi bralci doživela precejšen odmev, saj po besedah urednika Tineta Logarja prinaša vrsto novih dejstev, se založba pridružuje zaznamovanju 500-letnice začetka reformacije. Delo, ki ga je poslovenil Igor Antič,dopolnjujejo bogate opombe in seznam literature, zaradi česar je biografija lahko uporabna tudi kot znanstven aparat.

Kot je ob tej priložnosti dejal častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša, ki podpisuje predgovor k slovenskemu prevodu, je bil Luter v marsičem revolucionarna osebnost in je na več področjih prinesel številne spremembe. Evangeličani iz njega ne želijo delati svetnika, pravi, se pa večina ljudi, tudi katolikov in ateistov, strinja, da je bil nadpovprečno razgledan, zato je znal razbrati čas in uresničiti svojo vizijo. Obenem mu po škofovem prepričanju tudi vsi priznavajo, da je bil dober cerkveni voditelj in teolog. V knjigi pa je Erniša prepoznal osvežitev v našem prostoru.

Med staro in novo mislijo

Leppin je vodilni poznavalec obdobja reformacije. Profesor, ki je doslej podpisal 16 knjig, je večji del knjige namenil zgodnjemu obdobju Lutrovega življenja in delovanja. Kot pove Antič, bralec med drugim izve, da je bil Luter kljub razgledanosti in svobodomiselnosti še precej blizu srednjeveški misli. Na to po Antičevih besedah nakazuje z opisi njegovih bojev s hudičem. Podoba hudiča je bila za Lutra zelo živa, kar je značilno za srednji vek, pojasnjuje.

Avtor se sprehodi po celotnem Lutrovem življenju, od otroštva, odnosa s starši in sprave z očetom, do odločitve za samostansko življenje. Opisuje tudi njegove poglede na družbene pojave, je razložil Logar. Bralec pa dobi ob branju tudi dober vpogled v Lutrov čas in tedanje družbene razmere.

Čas, ko smo Slovenci dobili prve knjige v svojem jeziku

Akademik Matjaž Kmecl je dejal, da je Luter tako kot Primož Trubar opozarjal na napačne nadomestke za resnično vero, kot so bili denimo odpustki ali romanja. Po njegovem mnenju je reformacija v Nemčiji pomenila predvsem religiozni premik, medtem ko je za takratne Slovence imela civilizacijski pomen, saj smo z njo med drugim dobili knjige v svojem jeziku.

M. K.