O svetovih moža, ki je izsanjal Srednji svet

V Oxfordu velika razstava o Tolkienu

3. junij 2018 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Redke umetnine iz arhivov velikega Tolkiena, ki doslej še nikoli niso bile javno razstavljene, so zdaj del velike nove retrospektive, ki se ozira na življenje arhitekta Srednjega sveta.

V Bodleianovi knjižnici Univerze v Oxfordu je na ogled razstava Tolkien: Maker of Middle-earth (Tolkien: Stvaritelj Srednjega sveta). Na njej so razstavljeni rokopisi, umetnine, pisma in drugi predmeti, povezani s kultnim britanskim pisateljem J.R.R. Tolkienom. Gre za eno večjih razstav o avtorju v zadnjih desetletjih.

Tolkienu (1892-1973) je svetovno slavo prinesel roman Gospodar prstanov, ki je bil objavljen v treh delih - Bratovščina prstana, Stolpa in Kraljeva vrnitev. Na postavitvi v Oxfordu, kjer je pisatelj tudi živel, je na ogled okoli 200 doslej še nerazstavljenih predmetov, povezanih z avtorjem in njegovim delom.

Kustosinja razstave Catherine McIlwaine je poudarila, da so želeli predstaviti Tolkienovo delo od samih začetkov, ko je ustvarjal abstraktne slike ter pisal otroške povesti, do materialov, ki so povezani z njegovimi posthumno izdanimi deli.

"Tolkien je bil od nekdaj globalni fenomen...tudi za časa življenja," pa je poudaril vodja Bodleianove knjižnice Richard Ovenden in se pohvalil, da v knjižnici hranijo najobsežnejšo zbirko gradiv o Tolkienu.

Med osrednjimi razstavnimi eksponati so redki rokopisi ter ilustracije iz del Hobit in Gospodar prstanov. Prav tako pa postavitev osvetljuje pisateljevo življenje od otroštva, preko študentskih let do kariere šolnika, pa tudi njegovo družinsko življenje. Pisateljev sin Christopher Tolkien je za postavitev posodil očetovo pisalno mizo in stol iz domače pisarne.

Razstava je na ogled do 28. oktobra, organizatorji pa si nadejajo, da si jo bo ogledalo 100.000 ljudi. Nato bo Bodleianova knjižnica z ameriško knjižnico in muzejem Morgan ter francosko Narodno knjižnico sodelovala pri razstavah o Tolkienu, ki so v načrtu prihodnje leto.

A. J.