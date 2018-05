O tem, kako bi Gospodarja prstanov skoraj režiral Tarantino

Harvey Weinstein je Petru Jacksonu nekoč grozil, da bo njegovo službo predal Quentinu Tarantinu, če režiser Tolkienove epopeje Gospodar prstanov ne bo znal stlačiti v en sam dveuren film.

Zgornja anekdota je samo eden izmed zanimivih drobcev v novi knjigi Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth, ki jo je Britanec Ian Nathan posvetil slavni Jacksonovi ekranizaciji Gospodarja prstanov. Med drugim izvemo, kakšna potrata se je zdelo Weinsteinu 12 milijonov dolarjev, ki jih je Novozelandec "potrošil" za pisanje scenarija za dva filma (namesto enega samega).

"Po naših pravilih ali pa zbogom"

Weinstein je Jacksonu precej nedvoumno dal vedeti, da ni nenadomestljiv: nameraval ga je zamenjati z Johnom Maddenom (režiserjem Zaljubljenega Shakespeara) ali pa Quentinom Tarantinom. "Harvey je rekel: ali si zraven ali pa te ni. Če te ni, je Quentin pripravljen, da režira," se spominja Ken Kamins, ki je pri filmu sodeloval kot eden izmed producentov.

Jackson je nato 17. junija 1998 od direktorja vsebin pri studiu Miramax Jacka Lechnerja prejel dopis, v katerem je bil popisan "radikalen, okleščen pristop", s katerim bi celoten mit Srednjega sveta lahko povedali v dveh urah. Med drugim bi črtali lik Boromirjevega brata Faramirja, balroge in morda celo Sarumana; prav tako bi preskočili celo epizodo s ključno bitko v trdnjavi Helmov brezen. "Načrt je dobesedno zagotavljal, da bi bil razočaran čisto vsak, ki je prebral knjigo," je Jackson leta pozneje povedal Nathanu.

Režiser je Kaminsu odgovoril, da s sodelavko (in ženo) Fran Walsh ne moreta posneti filma na tak način, kot to od njiju pričakuje Weinstein. "Raje se drživa svojih življenj in snemava svoje filme, kot pa da se še naprej ukvarjava s tem sran***. Povej Harveyju, naj kar posname svoj film in vso srečo."

Kamins je nato vplivnega producenta prepričal, naj Jacksonu in Walshevi pusti, da svoj osnutek projekta skušata prodati kakemu drugemu studiu. In tako je tudi bilo: za vabo je zgrabil New Line Cinema, ki ima danes zasluge za megalomansko uspešno trilogijo filmov - Druščina prstana (2001), Stolpa (2002) in Kraljeva vrnitev (2003). Za sklepni film v trojici je Jackson dobil tudi oskarja za najboljšo režijo; vsi trije filmi skupaj imajo sicer kar 17 pozlačenih kipcev.

Dolge lovke Harveyjeve jeze

Decembra lani je Jackson v kontekstu afere #MeeToo priznal, da v preteklosti ni hotel delati z igralkama Ashley Judd in Miro Sorvino, češ da je verjel "kampanji blatenja" o tem, kako težavni in problematični sta obe umetnici; te govorice je seveda sprožil in podžigal Harvey Weinstein. Obe sta bili na neki točki v igri za vlogi v Gospodarju prstanov, a na koncu nista dobili službe.

"Takrat nisem imel razloga, da bi dvomil o tem, kar so mi govoril ti tipi. Ampak v retrospektivi razumem, da sem bil priča Miramaxovi kampanji blatenja v polnem razmahu. Sumim, da so nas pitali z lažmi o dveh zelo nadarjenih igralkah."

A. J.