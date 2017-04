Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 14 glasov Ocenite to novico! Zgodovinske kostume si je znova nadel Richard Madden, ki ga dobro poznajo ljubitelji Igre prestolov. V sagi o Medičejcih igra znamenitega Cosima Starejšega. Foto: Promocijsko gradivo Družini je ugled in vodilni položaj v mestu omogočil bankir Giovanni de Medici (Dustin Hoffman), ki je leta 1429 umrl v sumljivih okoliščinah. Foto: Promocijsko gradivo Vzpon Firenc na vodilno mesto med italijanskimi mestnimi državicami ob koncu srednjega veka je tesno povezan z imenom znamenite družine Medič, ki so s pomočjo bogastva, političnega vpliva in posluha za umetnost svoje mesto ustoličili kot domovino evropske renesanse. Foto: Promocijsko gradivo Cosimo in Lorenzo skušata ugotoviti, kdo je umoril očeta, hkrati pa sta soočena s številnimi sovražniki, ki skušajo omajati moč in vpliv Medičejcev. Foto: Promocijsko gradivo Serijo Medičejci, gospodarji Firenc lahko sprmeljate ob nedeljskih večerih. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

O vzponu Medičejcev in intrigah zgodnjerenesančnih Firenc

Ob nedeljskih večerih na Televiziji Slovenija

2. april 2017 ob 15:34,

zadnji poseg: 3. april 2017 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Malo dinastij je s svojim izjemnim posluhom za kulturo pripomoglo k tako pomembnemu umetniškemu razcvetu, kot je to uspelo Medičejcem. Pravijo jim gospodarji Firenc, tudi gospodarji renesanse, del zgodbe te zgodovinske družine pa predstavlja igrana serija, ki jo lahko ob nedeljah spremljate na Televiziji Slovenija.

Prva epizoda serije, v kateri med drugim nastopa Dustin Hoffman, bo na sporedu drevi ob 20.00, na 1. programu Televizije Slovenija. Nadaljevanka Medičejci, gospodarji Firenc, ki je nastala v koprodukciji italijanskega RAI-ja, se osredotoča na prva leta vzpona dinastije. Ta je ime (medico - zdravnik) dobila od prednika Medica di Poltroneja, ki je v 11. stoletju v mestu slovel po svojem medicinskem znanju.

Šele v prvi polovici 15. stoletja so se "mercatori" Medičejci dovolj utrdili, da so se uveljavili kot vodilna družina Firenc, in to so leta, ki jih poskuša osvetliti serija. Že izjava enega izmed soustvarjalcev serije Franka Spotnitza (scenarist in producent, ki je med drugim "zakrivil" Dosjeje X), da bo nadaljevanka vznemirljivejša od zgodovinske sage, pove, da se v njej historična dejstva prepletajo s fikcijo in interpretacijo ustvarjalcev.

Na 2. programu Televizije Slovenija lahko drevi ob 21.25 ujamete prvo epizodo odmevne hrvaške nadaljevanke Časnik. Serija, ki je v domovini dvignila precej prahu, s sledenjem dogajanju v finančno precej izčrpanemu uredništvu dnevnika Časnik slika novinarski svet in njegovo zakulisje, zapleteno mrežo interesov obveščevalnega podzemlja, kapitala in visoke politike. To je zgodba o izdajah in zatonu vrednot pod bremenom nečimrnosti, konformizma in bivanjskih strahov. Več o nadaljevanki pa si preberite tukaj.





Raziskovanje okoliščin smrti Giovannija di' Biccija

Tako se serija tudi začne. Neznani razlog smrti Giovannija di' Biccija, očeta Cosima in Lorenza Medičejca, ki sta pozneje kot začetnika dveh vej rodu Medičejcev oba dobila vzdevek Starejši, so ustvarjalci serije izkoristili za prvi zaplet. Cosimo, ki se je s svojo bistroumnostjo, kmalu po Giovannijevi smrti povzpel na čelo Firenc, posumi, da oče ni umrl naravne smrti, ampak je bil umorjen. Zato prosi prijatelja Marca Bella za pomoč pri raziskovanju njegovega umora.

Serija ves čas vzporeja dve zgodbi; prva leta vzpona Cosima (igra ga Richard Madden), ki so ga druge bankirske družine v mestu takoj prepoznale za nevarnost in ga v prvih letih na čelu družine zaprle in obsodile na petletno izgnanstvo v Padov. A že naslednje leto so se politične moči spremenile, Cosimo se je vrnil in postal Signore Firenc. Brez njega se ni sprejela nobena velika odločitev, z besedami Enea Silvia Piccolominija, poznejšega papeža Pij II. je bil "kralj razen po imenu".

V večnem mestu

Obenem se nadaljevanka ves čas vrača v čas, ko je bil Cosimov oče še živ, ko so Firence sicer že bile pomembno umetniško središče, a renesansa se je tedaj šele dobro prebujala. V prvi epizodi tako denimo vidimo, kako je Cosimo in z bratom Lorenzom (Sturart Martin) ter očetom po papeževi smrti obiskal Rim. Tam je spoznal kiparja Donatella, ki je spodbujal Cosimovo ljubezen do umetnosti.

Florentinci so bili Cosimu za marsikaj hvaležni; pod njim se je mestna država gospodarsko in politično okrepila. Vodil je spretno in zmerno zunanjo politiko in sklenil zavezništva z milanskim vojvodo, Beneško republiko, papežem in neapeljskim kraljem. Machiavelli je Cosima opisal kot nadvse preudarnega moža, ki je med Florentinci žel veliko priljubljenost. "... Vedno je živel preprosto brez bahanja ... "

Po njegovi smrti ga je nasledil Piero de' Medici Protinasti, ki pa je umrl že po petih letih in oblast je prešla v roke njegovega sina, Cosimovega vnuka Lorenza, čigar vladanje pomeni naslednje veliko poglavje v zgodovini dinastije in Firenc. Lorenza, ki je bil enako kot ded spreten v državniških poslih in obenem gojil izreden posluh za umetnost, se je prijel vzdevek Veličastni.

Drugi pregon Medičejcev

Njegov sin in naslednik Piero ni premogel veličine svojega očeta in pradeda, in potem ko se je predal Kralju VIII. Francoskemu so besni in Medičejcev naveličani Firenčani leta 1494 družino izgnali, kar je privedlo do drugega pregnanstva Medičejcev. A družina se je še enkrat vrnila v mesto, s papežem Leonom X. oz. Giovannijem Medičejcem celo zasedli papežev sveti sedež. Podporniki znanstvenikov in umetnikov so Medičejci ostali vse v 17. stoletje, rodbina pa je izumrla s smrtjo Giana Gastoneja, šibkega in zapitega boječneža, ki je leta 1737 umrl brez naslednika, vse premoženje pa zapustil sestri Ani Mariji Luizi.

V seriji Medičejci: Vladarji Firenc, igrajo še Annabel Scholey, Guido Caprino, Alessandro Sperduti, Ken Bones, Lex Shrapnel, Daniel Caltagirone in drugi.

Če ste zamudili prvo epizodo, bo sedem dni od predvajanja dostopna v našem spletnem arhivu. Ogledate si jo lahko spodaj.

M. K.