Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festival O-zvočenje 15 predstavlja avtorsko glasbo ter temelji na raziskovanju zvoka s koncerti elektronske, elektroakustične, akustične in eksperimentalne glasbe. Na fotografiji zasedba Saeta s Tinkaro Kovač. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

O-zvočenje: Elektroakustika, zveneče skulpture in indijska glasba

Bežigrajka 2 gosti festival avtorske glasbe

18. april 2017 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na tridnevni prireditvi O-zvočenje 15 bo mogoče prisluhniti skupini Saeta z gostjo Tinkaro Kovač, koncertu zvenečih skulptur in koncertu indijske glasbe.

Festival bo nocoj ob 19. uri odprla skupina Saeta, ustanovljena leta 1977 na pobudo Miloša Bašina in skladatelja Bora Turela. Takrat je kot prva in edina združevala organizirano improvizacijo, elemente eksperimentalne glasbe na podlagi različnih partiturnih zapisov in navodil za izvajanje, elemente minimalistične - repetitivne glasbe ter v živo izvajano ali posneto elektroakustično glasbo različnih zvočnih izvorov. To usmeritev je ohranila do danes.

Skupina se je uveljavila tako doma kot v mednarodnem prostoru. Domicil ima v galeriji, kjer je leta 2002 pripravila prvo prireditev z naslovom O-zvočenje 1, s tokratnim nastopom pa bo obeležila 40-letnico delovanja, so sporočili iz galerije.

Milošu Bašinu (tolkala, ljudska glasbila), Alešu Gaspariču (flavte, okarina, piščali), Ladu Jakši (pihala, klaviature), Boštjanu Perovšku (računalnik, zvočna okolja) in Jožetu Slaku (tabla, tolkala) se bo pridružila flavtistka in pevka Tinkara Kovač, ki je z zasedbo že sodelovala. Plod skupnega muziciranja je bila tudi zgoščenka Sotočja s koncerta na tolminskem festivalu Sajeta leta 2007, ko je Saeta praznovala 30-letnico.

V sredo bo festival na koncertu z naslovom Zven kamna, ki te prevzame predstavil zveneče skulpture, nastale kot del glasbeno-dramskega projekta Zeleno polje, rdeča prst - zapisi o umetnosti skladatelja Pavla Mihelčiča, ki je bil izveden lani na Ljubljana festivalu. Akademski kiparji Alenka Vidrgar, Dragica Čadež Lapajne in Boštjan Lapajne so izdelali posebna tolkala iz kamnov in pečene gline, Mihelčičevo skladbo Kamen in voda pa sta na teh glasbili izvedla Franc Krevh in Matevž Bajde. Tokrat bo glasba prepletena z besedili Marka Kravosa, Cirila Zlobca, Srečka Kosovela, Andreje Humar in Pavla Mihelčiča, interpretirala jih bo Veronika Žurga.

V četrtek pa bo festival ozvočila indijska glasba s sitarjem. Nastopil bo skladatelj, pevec, instrumentalist in učitelj glasbe Martin Lumbar. Kot osemletni deček je v filmu Srečno Kekec odpel Kekčevo pesem, podiplomsko pa je v New Delhiju pri znanih izvajalcih indijske klasične glasbe, tudi pri Raviju Shankarju, študiral sitar in table.

A. K.