Ob dnevu arhitektov: platinasti svinčnik Ani Kučan in Urošu Birsi

Tudi o tem, kako se lotiti zaščite in obnove stavb

13. oktober 2017 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je ob današnjem dnevu arhitektov pripravila nekaj predavanj in okroglo mizo na temo Naseljevanje spomenikov, s priznanji pa bodo nagradili najboljše arhitekte oziroma njihove dosežke. Platinasti svinčnik prejmeta letos Ana Kučan in Uroš Birsa. Priznanje častni član pa gre v roke Borisa Podrecce.

Kot piše v utemeljitvi za platinasti svinčnik, ki ga ZAPS podeljuje za opus in vrhunske dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja, se krajinska arhitektka Ana Kučan ponaša z izjemno bogatim opusom, ki razkriva očiten oblikovalski talent, akademsko širino in družbeno odgovornost. Njena dela so prepoznavna po poglobljeni in hkrati izčiščeni oblikovalski misli in slogu ter so deležna številnih domačih in mednarodnih nagrad, priznanj in vabil k sodelovanju.



Arhitekt Uroš Birsa spada med odlične učence Edvarda Ravnikarja in njegove nekdanje sodelavce, ki razumejo in uresničujejo arhitekturo v vsej njeni prostorski in družbeni dimenziji, ki zaobjema najširši vidik regionalnega razumevanja naloge in tudi potrebo po širšem urbanističnem oblikovanju in umeščanju objektov v prostor, njihovo arhitekturo in interier, vse do najmanjše podrobnosti.

Poleg platinastega bodo podelili tudi tri zlate svinčnike za odlično izvedbo. Enega namenjajo energetski sanaciji Zdravstvenega doma Velenje, za katero stoji arhitekturni biro Enota. Ta je z obnovo zdravstvenega doma obstoječo stavbo uspešno spremenil v objekt z novo, sodobno zunanjostjo in hkrati energetsko učinkovito fasado.

Z zlatim svinčnikom nagrajujejo tudi Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, za katerega so moči združili Plan B, Bruto, Studio Botas, prostoRož, Trash design. Priznanje je namenjeno celotnemu projektu, ki ga sestavljajo arhitekturna infrastruktura, dosežena tehnična izvedba in krajinsko oblikovanje učne poti na samem odlagališču. Žirija pa v tem posebnem primeru ceni tudi preprostost projekta, njegovo interakcijo z materialom, učinkovito uporabo barve, usmerjevalne grafike in označevalnih sistemov ter na splošno duhovit pristop k zapleteni in posebni tehnični nalogi.

Uspešno opravljena arhitekturna naloga družbenega pomena

O Materinskem domu Ljubljana, ki so ga zasnovali Jereb in Budja arhitekti, je žirija zapisala, da je odlična realizacija posebej specifične arhitekturne naloge družbenega pomena. Načrtovanje in graditev materinskega doma je zelo posebna in občutljiva naloga, katere glavni cilj je, da bi se zlorabljene ženske in otroci v hišni skupnosti od samega začetka počutili dobro in domače. To je bilo zelo uspešno doseženo.

S področja prostorskega načrtovanja nagrajujejo z zlatim svinčnikom Študiji plovnosti reke Ljubljanice (Locus v sodelovanju z Aquariusom, Medprostor, Kopač in otroci in Rečni transport) in Urbanistične zasnove za južni del Novega mesta (Atelje Ostan Pavlin).

Priznanje Podrecci za obsežen opus s težiščem v srednji Evropi

Arhitekt Boris Podrecca prejme priznanje častni član ZAPS. Kot piše v utemeljitvi, je ustvaril obsežen arhitekturni opus s težiščem v srednji Evropi, poleg tega je njegova odprtost za sodelovanje številnim arhitektom omogočila vstop v širši mednarodni okvir.

Kako dati dediščini novo življenje

Program, ki ga zbornica pripravlja ob dnevu arhitektov, se bo odvil v Muzeju za arhitektko in oblikovanje (MAO). Celoten dan poteka na temo Naseljevanje spomenikov. Na predavanjih in okrogli mizi bodo spregovorili o tem, kako se lotiti zaščite in prenove stavb s konceptualnega, zakonodajnega in tehničnega vidika ter kako nepremično kulturno dediščino prenoviti tako, da bi ji lahko dali novo življenje in jo znova naselili.

Program je zjutraj uvedel ogled nagrajenih objektov v Velenju in Ljubljani. Popoldne se je dan nadaljeval s predavanji Miloša Kosca in Boštjana Vuge, prvi je spregovoril na temo Živeti v spomenikih, živeti s spomeniki, Vuga pa se je posvetil Domu revolucije Nikšič. Po okrogli mizi na temo Naseljevanje spomenikov bodo ob 20. uri podelili priznanja ZAPS in odprli razstavo.

M. K.