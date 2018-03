Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Prizor iz filma Lasje režiserke Barbare Zemljič. Foto: SFC Prizor iz filma Impromptu režiserke Sonje Prosenc. Foto: SFC Prizor iz filma Mulci režiserke Urške Djukić. Foto: SFC Dodaj v

Ob dnevu žena s petimi kratkimi filmi slovenskih režiserk

Kratki filmi so na ogled na Vimeo kanalu Slovenskega filmskega centra

8. marec 2018 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski filmski center (SFC) ob dnevu žena že tretje leto zapored na svojem Vimeo kanalu ponuja izbor kratkih filmov slovenskih režiserk. Letos bodo filmi zajeli žensko ustvarjalnost od leta 1998 pa vse do 2015.

Možnost ogleda petih filmov je njihov poklon režiserkam ob svetovnem dnevu žensk, ob katerem želijo vsem filmskim ustvarjalkam "veliko drznosti, vztrajnosti in kreativnosti", vsem ženskam pa "krasen 8. marec z željo in mislijo, da nikoli več ne bi bilo potrebno gibanje #MeToo".

Pet kratkih filmov slovenskih režiserk si lahko ogledate tukaj.



Adrian z nagrado za najboljši kratki film na FSF leta 1998

Kratki igrani film Adrian režiserke Maje Weiss govori o privrženosti in ljubezni med mamo in sinom, ki ju skali nenadno srečanje in kratka avantura med mamo in postavnim istrskim mladeničem, so zapisali na SFC-ju. Film je nastal leta 1998, istega leta je na Festivalu slovenskega filma prejel tudi nagrado za najboljši kratki film. Producent filma je bil slovenski režiser Franci Slak. Režiserka Maja Weiss je leta 2002 s svojim filmom Varuh meje postala prva Slovenka, ki je režirala celovečerni film. Njen zadnji dokumentarni film May Way 50 bo na ogled v sklopu 20. Festivala dokumentarnega filma v Slovenski kinoteki.

Film Lasje režiserke Barbare Zemljič iz leta 2008 in v produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo pripoveduje o najstnici Mini, ki si nujno želi dolgih las, saj naj bi jo njena simpatija Nejc potem ljubil. Večkrat nagrajeni igrani kratki film je bilo režiserkino diplomsko delo. Režiserske izkušnje je kasneje pridobila kot sodelavka RTV Slovenija. V produkciji RTV-ja je nastal tudi njen režijski prvenec, romantična komedija Panika.

Urška Djukić in njeni Mulci iz leta 2014, s katerimi je končala magistrski študij medijskih umetnosti na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici, je dvanajstminutni igrano-animirani kratki film, ki predstavlja pilot za novodobno, mladinsko TV serijo, s svežim pristopom do medija filma, v katerem se igrani del prepleta z animiranimi komentarji glavnega lika, mlade Saše, ki se znajde pred ultimativnim ženskim vprašanjem, piše na SFC-jevi spletni strani.

Sonja Prosenc kmalu z novim celovečernim filmom Zgodovina ljubezni

Male ribe režiserke Maje Križnik pa je študijski, igrani kratki film, ki je nastal leta 2015 na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Režiserka je do sedaj prejela Prešernovo nagrado UL AGRFT (2015) za režijo kratke TV drame in za režijo kratkega igranega filma, na 19. Festivalu slovenskega filma (2016) pa vesno za najboljši študijski film.

Impromptu, kratki film režiserke Sonje Prosenc, prav tako iz leta 2015, je nastal v produkcijski hiši MonoO. Svetovno premiero je doživel na mednarodnem filmskem festivalu v Helsinkih, slovensko pa na Festivalu slovenskega filma. V letošnjem letu bo velika platna osvetlil režiserkin celovečerni igrani film Zgodovina ljubezni.

N. Š.