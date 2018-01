Ob nagradi za Šerbedžijo na tržaškem filmskem festivalu četverica slovenskih filmov

V okviru festivala tudi srečanje When East Meets West

19. januar 2018 ob 09:02

Trst - MMC RTV SLO, STA

Tokratni tržaški filmski festival prinaša štiri filme slovenskih režiserjev in eno koprodukcijo, med katerimi se za nagrado za igrani celovečerec poteguje Rudar, med dokumentarci bosta prikazana Družina in Playing Men, med animiranimi Nočna ptica, na ogled pa bo tudi slovenska manjšinska koprodukcija V modrino.

29. tržaški filmski festival, ki poteka do naslednje nedelje, 28. januarja, se začenja drevi v Gledališču Miela. V soboto bodo tretjič podelili posebno nagrado eastern star, ki jo letos dobi hrvaški igralec, dramatik, pesnik in glasbenik Rade Šerbedžija, večina dobitnikov drugih nagrad pa bo znana na zadnji dan festivala.

Nagrada eastern star je namenjena osebnostim, ki so s svojim delom v filmski industriji prispevale k vzpostavljanju povezav med Vzhodno in Zahodno Evropo. Pred Šerbedžijo, ki bo nagrajen tako za izrazito pestro mednarodno igralsko kariero kot tudi za odkrito protivojno držo, sta nagrado prejeli igralki Irene Jacob in Monica Bellucci.

Posebno nagrado cinema warrior, namenjeno manj opaženim filmskim delavcem, ki pa pomembno sooblikujejo filmsko sceno, pa bosta v nedeljo prejela Livio Jacob in Piera Patat, ki sta bila med ustanovitelji še danes izjemno pomembne filmske institucije - Furlanske kinoteke.

Jugovzhodna Evropa sreča Skandinavijo

Tudi letos pa bo v okviru festivala organizirano srečanje When East Meets West, na katerem se italijanskimi producenti in producenti iz Jugovzhodne Evrope srečajo z ustvarjalci iz tretje regije - tokrat bodo to skandinavske države.

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), bodo med 21 projekti, ki se bodo predstavljali na koprodukcijskem marketu, tudi trije projekti v razvoju slovenskih režiserjev. To so Inventura Darka Sinka, Afganistanke na smučeh režiserke Haidy Kancler in Temna mati zemlja režiserja Roka Bička.

Celotni program 29. tržaškega filmskega festivala si lahko pogledate tukaj.



V tekmi za glavno nagrado devet filmskih stvaritev

V okviru tekmovalnega programa bo 26. januarja v gledališču Rossetti na ogled film Rudar, projekcije pa se bo udeležila tudi režiserka Hanna Slak. Vseh devet tekmovalnih filmov ima sicer status italijanske premiere, med njimi sta tudi najboljši hrvaški film iz zadnjega puljskega festivala Kratki izlet režiserja Igorja Bezinovića in film Out režiserja Györgyja Kristafa.

Dva slovenska dokumentarca v tekmi

V dokumentarnem tekmovalnem programu, v katerem bodo prav tako na ogled italijanske premiere, bosta prvič prikazana dva slovenska filma - 23. januarja bo na sporedu Družina režiserja Roka Bička, ki je ravnokar startal pot po slovenskih kinematografih, 25. januarja pa bodo prikazali Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina.

Še tekmovalni program kratkih igranih filmov

V tekmovalnem programu 15 kratkih igranih filmov pa bo 26. januarja na sporedu slovenska manjšinska koprodukcija V modrino hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović, slovenskega producenta Blade Production. Direktor fotografije V modrino je Marko Brdar, letošnji prejemnik nagrade Prešernovega sklada. Slovenske barve pa bo v programu animiranih filmov z večkrat nagrajeno Nočno ptico zastopala režiserka Špela Čadež.

Tudi letošnja zaključna projekcija festivala bo povezana s Slovenijo. Gre namreč za italijanski dokumentarni film Najbližje drugje. Potovanje v Slovenijo režiserke Elisabette Sgarbi. Kot so zapisali pri SFC-ju, je film napovedan kot "potovanje po bližnji državi, njenem jeziku, njenih pokrajinah in podobnostih z Italijo".

P. G.