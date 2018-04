Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sara Danius je na položaj stalne sekretarke Švedske akademije prišla leta 2015. Takrat je nasledila Petra Englunda, ki je akademijo vodil šest let. Foto: EPA Poleg Daniusove je kot članica odstopila tudi pisateljica Katarina Frostenson, med drugim tudi zato, ker je njen mož Jean-Claud Arnault obtožen spolnega nadlegovanja. Minuli teden so odstopili trije člani akademije, ker Frostensonova, ki je bila članica od leta 1992, ni bila izključena. Foto: EPA Švedski kralj Karl XVI. Gustaf (desno), ki je patron akademije, je v sredo izrazil zaskrbljenost in dejal, da so nesoglasja zelo nesrečna in resno ogrožajo pomembno delo akademije. Na posnetku je med podeljevanjem Nobelove nagrade za kemijo. Foto: EPA Sorodne novice Nobelovec Ishiguro: Čas po padcu berlinskega zidu je čas samovšečnosti, izgubljenih priložnosti Dylan bo vendarle prišel po Nobelovo nagrado, ampak brez predavanja v živo Dodaj v

Ob odstopu vodje Švedske akademije se pojavlja vprašanje preživetja te ugledne institucije

Od 18 članov je trenutno aktivnih le še 11

13. april 2018 ob 10:37,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 11:10

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

"Želja akademije je, da zapustim položaj stalne sekretarke," je po nujni seji članov akademije v Stockholmu sporočila Sara Daniusova, prva ženska na čelu akademije od njene ustanovitve leta 1786.

Zaradi spolnega škandala znotraj Švedske akademije, ki podeljujeje Nobelove nagrade, je poleg vodje akademije Sare Danius, odstopila tudi članica akademije, pisateljica Katarina Frostenson. Pisateljičin mož Jean-Claude Arnault je namreč obtožen spolnega nadlegovanja, to pa ni edino, kar bremeni Forestensonovo.

Prehodno obdobje za akademijo

56-letno Daniusovo je na položaju stalnega sekretarja začasno zamenjal 68-letni Andres Olsson, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA po seji izrazil upanje, da bo Švedska akademija preživela kot institucija. Olsson je dejal še, da akademijo čaka prehodno obdobje, v katerem se bo poskušala prenoviti "v tej situaciji, ki je izjemno kritična".

Z lanskim novembrom so se začeli nad to ugledno institucijo zgrinjati lanskega novembra, ko je časnik Dagens Nyheter objavil izjave 18 žensk, ki so moža Frostensonove obtožile spolnega nadlegovanja. Akademija je nato sprožila notranjo preiskavo in najela odvetniško družbo, ki naj bi preiskala spolni škandal.



Očitano kršenje pravil o konfliktu interesov

Stanje znotraj akademije se je še dodatno zaostrilo minuli teden, ko so trije člani akademije odstopili, ker Frostensonova ni bila izključena. Glede na zaupno poročilo naj bi kršila pravila o konfliktu interesov, ker ni razkrila, da je solastnica prireditvenega prostora, ki ga vodi njen mož in je v preteklosti od akademije prejemal sredstva.

Na račun Arnaulta letijo tudi očitki, da je razkrival imena dobitnikov Nobelove nagrade za književnost. Sam vse obtožbe zanika. Neuspešni poskus izključitve Frostensonove, ki je bila članica od leta 1992, je krizo še zaostrila, člani akademije pa so med seboj obračunavali prek medijev.

Zadnja beseda glede statuta je kraljeva

Švedski kralj Karl XVI. Gustaf, ki je patron akademije, je v sredo izrazil zaskrbljenost in dejal, da so nesoglasja zelo nesrečna in resno ogrožajo pomembno delo akademije. Poudaril je, da ima on zadnjo besedo glede statuta akademije in da razmišlja, da bi vanj dodal člen, ki bi članom omogočil odstop. Člani tehnično gledano namreč ne morejo odstopiti, lahko pa torej prenehajo sodelovati v dejavnostih akademije.

Akademija sicer šteje 18 članov, ki so imenovani dosmrtno, status pa ohranijo tudi, če v njej ne delujejo več aktivno. Trenutno ima akademija le 11 aktivnih članov, skupaj s četrtkovimi odstopi je tako akademija zdaj brez sedmih članov, zato so se v švedski javnosti pojavila vprašanja, ali ustanova sploh lahko deluje.

