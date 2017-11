Ob prazni luni bo Špica zasijala v soju Ane Plemenite

18. november 2017 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Krajše dneve bo novembra tudi letos s svojimi ognjenimi instalacijami razsvetljevala Ana Plemenita. Letos bo festivalski ambient zagorel na ljubljanski Špici.

Med 17. in 21. uro bodo tam delavnice izdelovanja lantern, svetlobnih pokrival in klobukov ter različne iskrive intervencije. Festival noči, ognjenih ambientov in druženja Ana Plamenita uresničuje Gledališče Ane Monro. Letošnji festival se vrti okoli mlaja, lunine mene, ki vabi k počitku, postu in prenovi. Organizatorji festivala prepoznavajo v tem primeren dan, da razmislimo o slabih navadah in tem, kako se jih znebiti.

Ob reki sedmih imen

Da bo sprehod z Ano Plamenito v skladu z luno, bodo poskrbeli sij svečk in nastopajoči, v družbi katerih bodo lahko obiskovalci gledali v plamen, poslušali glas noči ali se energijsko očistili. Ogenj bo gorel v neposredni bližini Ljubljanice, reke sedmih imen (na Babnem polju je Trbuhovica, na Loškem polju Obrh, na Cerkniškem polju Stržen, v Rakovem Škocjanu Rak, v Pivški kotlini in skozi Planinsko jamo Pivka, na Planinskem polju Unica in na Ljubljanskem barju ter v prestolnici Ljubljanica), kar doda dogodku še dodaten čar.

Začelo se je na Ljubljanskem gradu

Ana Plemenita razsvetljuje poznojesensko Ljubljano od leta 2009, ko se je poletna različica festivala Ana Desetnica prvič razširila še v hladnejše mesece. Vsako leto se naseli na drugem delu mesta. Gostovala je že na pobočju Ljubljanskega gradu, na nabrežju Gradaščice, ob Krakovskem nasipu, na dvorišču dvorca Selo v Mostah in na Šišenskem hribu. Od leta 2013 festival pod imenom Ana Plamenita Mariborska prirejajo tudi v štajerski prestolnici, kjer sta organizatorja Narodni dom in Društvo Hiša!.

M. K.