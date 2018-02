Ob prenovi Glavnega trga v Novem mestu bodo ohranili del odkrite starejše ceste

Dela se nadaljujejo kljub mrazu

27. februar 2018 ob 10:34

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Na novomeškem Glavnem trgu, kjer so oktobra lani začeli arheološke raziskave in prenovo, arheologi kljub mrazu nadaljujejo delo. Glede na odločbo ministrstva za kulturo bodo v prenovljenem tlaku ohranili del odkrite starejše ceste.

Novomeški župan Gregor Macedoni pravi, da dela sproti usklajujejo z novimi dejstvi, prenovitveno rešitev za srednji del Glavnega trga pa so morali nekoliko prilagoditi načrtom za ohranitev dela baročne ceste.

Z arheološkimi deli so našli potrditev o obstoju "suburbanega zaselka" oziroma "rimskega vicusa z romaniziranimi staroselci" oziroma Kelti v tem delu Novega mesta. Odkrili so namreč naselbinske sledove, jame za odpadke in ostanke lesenih nosilnih konstrukcij iz 1. stoletja pred našim štetjem in 1. ter 2. stoletja našega štetja. Našli so tudi del predvidoma antične tlakovane poti. V nadaljevanju arheoloških raziskav pričakujejo še več naselbinskih najdb.

Subvencije za lokale in pročelja

Vodstvo Mestne občine Novo mesto skuša sicer oživiti zadnje čase močno opusteli novomeški Glavni trg. Objavili so subvencijski razpis za lastnike tam delujočih lokalov, pred kratkim pa še poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra. Občina je za te subvencije namenila 33.000 evrov.

Prenova novomeškega središča naj bi brez davka stala nekaj več kot 5,63 milijona evrov. Po podatkih novomeške občine bo arheološka raziskava dela podražila za dodatnih 220.000 evrov, občina naj bi celotno naložbo v štirih petinah pokrila z denarjem celostnih teritorialnih naložb.

A. S.