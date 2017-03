Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Auguste Rodin, Odpuščanje, detajl, okoli 1900. Foto: EPA Razstava del Augusta Rodina in Anselma Kieferja bo v Rodinovem muzeju na ogled do 22. oktobra Foto: EPA Auguste Rodin: Večna pomlad. Foto: EPA Anselm Kiefer: Auguste Rodin: Les Cathedrales de France. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob stoletnici Rodinove smrti se mojstrovi kipi srečajo s Kieferjevimi

Razstava v Rodinovem muzeju v Parizu

26. marec 2017 ob 18:23

Loči ju približno stoletje, povezuje pa neumorno iskanje novega, neizkoriščenih možnosti materiala in osvoboditev iz ustaljenih likovnih kalupov. Letos mineva stoletje od smrti kiparskega vizionarja Augusta Rodina, čigar dela v Parizu postavljajo ob skulpture enega najvidnejših sodobnih nemških umetnikov, Anselma Kieferja.

Pravzaprav bo stoletje, odkar se je poslovil eden najimenitnejših kiparskih mojstrov, minilo šele novembra, v Parizu pa so že zdaj mojstru v spomin pripravili več dogodkov. Kiparja, ki so ga za časa njegovega življenja primerjali z velikim Michelangelom in ga cenili kot enega največjih sodobnih mojstrov, predstavljajo v pariški Grand Palais, v prostorih dražbene hiše ArtCurial pa njegovo Andromedo. V Rodinovem muzeju, ki so ga ustanovili že leta 1916 (umetnik je Franciji zapustil svoj atelje in pravico do izdelave kipov iz svojih mavčnih dolitkov), 1919 pa je vrata odprl v stavbi Hôtel Biron, kjer je Rodin živel in ustvarjal, hranijo največjo zbirko kiparjevih del na svetu.

Tokrat so jih postavili ob Kieferjeva dela, priložnost pa izkoristili za predstavitev doslej njegove malopoznane skulpture - Odpuščanje (Absolution). Kipa, ki ga je Rodin ustvaril leta 1900, javnost še nikoli doslej ni imela priložnosti videti v živo.

Veliko presenečenje za obiskovalce

V resnici gre za precej neobičajno delo njegovega opusa, za katerega stroka ni povsem prepričana, ali gre za dokončano delo. "Rodin po njem nikoli ni izdelal marmornega ali terakotnega dela, kar je v njegovem opusu redkost, pa tudi arhivi - z izjemo ene fotografije - kipa ne omenjajo," po poročanju portala Art Newspaper razlaga Christine Lancestremère, vodja zbirke pariškega muzeja. Po drugi strani pa je kipar skulpturo obdržal ob sebi, na podlagi česar lahko po njenih besedah sklepamo, da je bil z delom zadovoljen.

Kip je sestavljen iz treh mavčnih delov, ki so prekriti s tkanino. "Mislim, da bo delo veliko obiskovalcev presenetilo, saj ga pozna le malo ljudi," pravi Christine Lancestremère.

Krhka tkanina, ki pokriva mavčno trojico

Glavni razlog, da skulpture doslej niso razstavili, je predvsem v krhkosti dela, zaradi česar je oteženo njegovo prestavljanje. Za tokratno razstavo so ga pripeljali iz Rodinovega sestrskega muzeja v pariškem predmestju Meudon. Razstavljeno je v stekleni vitrini, s čimer želijo preprečiti najmanjše premikanje tkanine. Ta najbolj krhki del 2 metrov visokega kipa je Rodin s pomočjo mavca pričvrstil na tri dele - torzo, glavo in kamen. Kot razlaga Christine Lancestremère, tkanine ni dovolj trdno fiksiral, zaradi česar se je čez čas premaknila, posledično pa je odpadlo nekaj mavčnega premaza.

Pred predstavitvijo kip restavrirali

Ob pripravah na razstavo so kip restavrirali, tkanino tesneje pričvrstili na skulpturo, očistili kip in obnovili poškodovane dele kipa. Čeprav to ni edini primer, da je Rodin pri svojem delu uporabil tkanino, Odpuščanje izstopa iz njegovega opusa. "To čudovito gibanje premore nekaj zelo mehkega in poetičnega. Učinek, ki ga doseže, je zares presenetljiv," pravi Christine Lancestremère. Prav v tem kipu je zlahka prepoznati tisto, kar povezuje Rodina in Kieferja. "Oba poskušata prodreti dlje."

M. K.