Knjiga Literarni revolucionar je rezultat skupnega dela štirih slovenskih vodilnih raziskovalk s področij dramatike, poezije in esejistike, kratke in pripovedne proze, ki so na novo prebrale Cankarjev opus ter ga osvetlile s sodobnimi literarnovednimi spoznanji. Foto: Cankarjeva založba Tone Pavček se je ves čas posvečal literarnemu ustvarjanju, tako za otroke kot odrasle, neizbrisen pečat je pustil tudi kot prevajalec ruske literature, h kateri se je s pomočjo citatov kot živahen retorik vedno znova zelo rad vrnil. Foto: Cankarjeva založba Dodaj v

Ob stoletnici smrti še enkrat o "literarnem revolucionarju" Cankarju

Pri Cankarjevi založbi monumentalni deli o Ivanu Cankarju in Tonetu Pavčku

10. december 2018 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dan pred stoletnico smrti Ivana Cankarja so pri založbi, ki ima po njem ime, predstavili slovitemu literatu posvečen album, ki Cankarja označuje za literarnega revolucionarja.

Bralci bodo lahko v drugi novi izdaji, delu Ena sama beseda, podrobno spoznali pesniški opus za odrasle velikega pesnika Toneta Pavčka. "Gre za monumentalni deli," je poudaril urednik Aljoša Harlamov.

Album Ivan Cankar: literarni revolucionar je delo, ki ob bogatem slikovnem gradivu iz različnih virov prinaša pregled literatovega življenja in dela, obsega pa kar 30 zvezkov Zbranih del.

Harlamov, ki je pred kratkim postal tudi glavni urednik Cankarjeve založbe, je k ustvarjanju albuma povabil profesorice, ki širši javnosti niso dobro poznane po preučevanju Cankarjevega dela. Te so v delo s svojimi besedili "doprinesle kar precej novih uvidov in pregledov ter dokazale, da je Cankar še vedno aktualen in svež avtor, ki ga je treba vedno znova brati". Dodal je, da Cankar ni sijajno opisal zgolj Slovencev, temveč je sijajno opisal splošno človeško zavest.

Cankarologinje o različnih vidikih portretiranca

Strokovnjakinja za slovensko dramo Mateja Pezdirc Bartol se je za delo posvetila Cankarjevi dramatiki, strokovnjakinja za sodobno slovensko poezijo Irena Novak Popov Cankarjevi poeziji in njegovemu esejističnemu ter publicističnemu delu, mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za teorijo pripovedi Alojzija Zupan Sosič pa je posebej za album analizirala pisateljeve romane in po besedah Harlamova prišla do nekaterih presenetljivih spoznanj. Delo zaokrožuje prispevek sicer bolje poznane preučevalke Cankarjevega dela Jožice Čeh Steger, ki se je posvetila njegovim kratkoproznim tekstom.

Dolga Cankarjeva senca

Za uvodno biografijo je poskrbel kar Harlamov in jo precej stvarno zastavil: "Zelo sem se zanimal za to, da govorim o dejstvih, ne pa psihoanaliziram Cankarja ali pa preveč psihologiziram. Želel sem predstaviti, kakšen je pravzaprav bil in kakšen se nam kaže skozi preučevanja, pisma, zgodovino in malo tudi skozi svoja dela." Urednik je poudaril, da je Cankar s svojim delom povzročil revolucijo in za vedno spremenil pokrajino slovenske književnosti. Kdor je od tedaj pisal v slovenščini, je nanj neizbežno padla njegova senca. "Kar je včasih dobro, včasih prekletstvo," je sklenil.

Pavček: od Pesmi štirih do postumnih izdaj

Drugo monumentalno delo, ki so ga izdali pri Cankarjevi založbi pa je obsežna zbirka okoli 1000 pesmi Ena sama beseda, ki v eni knjigi prinaša vse pesmi Toneta Pavčka (1928-2011) za odrasle. Od tistih, ki so izšle v znameniti zbirki Pesmi štirih (1953) do zbirke Same pesmi o ljubezni (2008), ter zbirk, ki so izšle po pesnikovi smrti, Angeli (2012) ter Domu in rodu iz leta 2015.

Harlamov je poudaril, da ga je Pavček presenetil s svojo raznovrstnostjo: "Morda mu včasih preveč predpisujemo dolenjsko in domovinsko poezijo. Vendarle gre za avtorja, ki je napisal globoke pesmi o eksistenci, človeškem smislu in smrti. Šele v tej knjigi, ko imamo vso njegovo poezijo zbrano na enem mestu, lahko Pavčka vidimo v vsej njegovi raznovrstnosti in celostnosti."

Pri Cankarjevi založbi so po besedah urednika zelo natančno prečesali Pavčkovo zapuščino in v knjigo vključili zadnje avtorjeve zapise pesmi ter nekaj ciklov pesmi, ki so bile uvrščene zgolj v antologije, prav tako pa zbirka prinaša nekaj pesmi, ki bi sicer morda ostale pozabljene.

A. J.