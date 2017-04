Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Praznovanje mednarodnega dneva knjig za otroke je predlagala nemška pisateljica in novinarka Jella Lepman, prva poslanica pa je šla v svet 2. aprila 1967. Foto: BoBo Praznovanju se že od vsega začetka pridružuje tudi Slovenija, najprej v okviru tedanje Jugoslovanske sekcije IBBY, od leta 1993 pa na pobudo Slovenske sekcije IBBY. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Ne veš še, o čem pripoveduje. Upiraš se skušnjavi, da bi odprl zadnjo stran. In kako lepo diši! Tega vonja ne moreš razčleniti na sestavine: tiskarska barva, lepilo ... Ne, to je prav vonj knjige, vznemirljiv, neponovljiv. Končki nekaterih strani so se zlepili, kakor da se knjiga še ni zbudila. Zbudila se bo, ko jo boš začel brati. Iz poslanice Sergeja Mahotina Letošnji plakat je oblikoval ruski ilustrator Mihail Fjodorov. Foto: IBBY Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob svetovnem dnevu knjig za otroke – ker knjige dišijo, branje pa je velikanski užitek

Andersen v interpretaciji Silve Čušin

2. april 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Branje ni samo delo, vzgoja čustev, razvoj domišljije in celo osebnosti, predvsem je velikanski užitek," je v svoji poslanici ob letošnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke zapisal ruski pisatelj Sergej Mahotin. Prav zaradi tega razloga ne verjame in se mu zdi smešno, če mu kakšen otrok reče, da ne mara brati.

"Ne veš še, o čem pripoveduje. Upiraš se skušnjavi, da bi odprl zadnjo stran. In kako lepo diši! Tega vonja ne moreš razčleniti na sestavine: tiskarska barva, lepilo ... Ne, to je prav vonj knjige, vznemirljiv, neponovljiv. Končki nekaterih strani so se zlepili, kakor da se knjiga še ni zbudila. Zbudila se bo, ko jo boš začel brati," je še zapisal v poslanici, ki jo je naslovil Rastimo s knjigo!.

Mlademu ruskemu pisatelju in uredniku so letošnjo poslanico zaupali v ruski sekciji Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), ki je letos pokroviteljica dneva. Plakat, s katero je poslanica pospremljena, pa je ustvaril ilustrator Mihail Fjodorov.

S knjigami do večkulturnega razumevanja

Slovenska sekcija IBBY se bo s Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo Pionirska pri Mestni knjižnici Ljubljana praznovanju pridružila z bralnospodbujevalno akcijo na temo begunstva in večkulturnega razumevanja. V času migracij, begunstva in globalizacije sveta nujno potrebno medkulturno razumevanje in medsebojno sožitje. K temu lahko prispevajo tudi knjige na izbrane teme, so zapisali ob letošnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke. Zato so pripravili seznam, ki je namenjen vsem bralcem, tako domačim kot mladim prebežnikom. Obsega izbor knjig, ki lahko prispevajo k razumevanju begunstva in sprejemanju prišlekov. K bralni akciji vabijo vrtce, osnovne in srednje šole, knjižnice, knjigarne in druge.

Silva Čušin bere Andersenove pravljice

Že v četrtek so Slovenska sekcija IBBY, revija Otrok in knjiga, sekcija za mladinsko književnost pri DSP in Društvom Bralna značka Slovenije - ZPMS v Društvu slovenskih pisateljev organiziralo tradicionalno srečanje ob dnevu knjig za otroke, V Kinu Šiška pa danes vabijo na bralno interpretacijo Andersenovih pravljic v izvedbi igralke Silve Čušin.

V Bologni 1.200 razstavljavcev

Kot vsako leto, bodo tudi letos v Bologni mednarodni dan knjig za otroke pospremili s sejmom knjig. Vrata bo odprl jutri, sklenil pa se bo v četrtek. Na njem se bo predstavilo približno 1.200 razstavljavcev iz 75 držav, med njimi tudi Slovenija, ki se bo predstavila z nacionalno stojnico Javne agencije za knjigo RS-a.

Slovenski pisatelji in ilustratorji se predstavijo

Izpostavili bodo nagrajence s področja otroške in mladinske književnosti, med katerimi so Danijel Čotar, Sašo Dolenc, Nataša Konc Lorenzutti, Miroslav Košuta, Ida Mlakar, Marjana Moškrič, Andrej Rozman - Roza in Peter Svetina. Med ilustratorji so to Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Tina Dobrajc, Maja Kastelic, Andreja Peklar, Tanja Komadina, Marjan Manček, Matej Susič, Damijan Stepančič, Igor Šinkovec in Peter Škerl.

Svoji stojnici bosta imeli na sejmu tudi založba Mladinska knjiga in založba MorfemPlus. Na povabilo Mladinske knjige bodo sejem obiskali Anja Štefan, Lila Prap, Maja Kastelic in Vinko Möderndorfer. Založbi Miš in Sodobnost pa imata samostojno predstavitev v okviru povečane nacionalne stojnice. Slovenska dela bodo predstavljena tudi na stojnici IBBY.

Slovenska otroška književnost bo zastopana še na stojnici münchenske mednarodne knjižnice, ki bo na ogled postavila izbor naslovov za Bele vrane 2016. Med temi bosta tudi O kravi, ki je lajala v luno Ide Mlakar z ilustracijami Petra Škerla in Prva ljubezen Braneta Mozetiča z ilustracijami Maje Kastelic.

Za spominsko nagrado Astrid Lindgren (Alma) je letos nominiranih je 226 posameznikov iz 60 držav, Slovenska sekcija IBBY je nominirala avtorja Andreja Rozmana - Rozo in ilustratorja Petra Škerla.

Od leta 1967

Mednarodni dan knjig za otroke se je začelo praznovati na pobudo nemške pisateljice in novinarke Jelle Lepman, soustanoviteljice Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY, na 10. mednarodnem kongresu IBBY, ki je bil v leta 1966 v Ljubljani. Prva poslanica je šla v svet 2. aprila 1967.

Slovenija se praznovanju pridružuje od vsega začetka, najprej v okviru tedanje Jugoslovanske sekcije IBBY, od leta 1993 pa na pobudo Slovenske sekcije IBBY. Leta 1968 je poslanico prispeval France Bevk, dve leti pozneje Ela Peroci. Leta 1997 je bil avtor poslanice Boris A. Novak, plakata pa Matjaž Schmidt.

M. K.