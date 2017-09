Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kraj Ebbing v ameriški zvezni državi Misuri je sicer izmišljen, se pa za tem naslovom skriva resnična anekdota, po kateri je nastala zgodba filma. Britanski režiser Martin McDonagh je namreč pred številnimi leti med vožnjo po nekem kraju naletel na serijo oglasnih panojev z izrazito osebnimi sporočili. Ker mu njihov namen ni dal miru, se je odločil to pretvoriti v zgodbo o materi, ki so ji neznanci posilili in ubili hčer, z najemom treh panojev pa od neučinkovitih lokalnih oblasti zahteva, naj vendarle najdejo morilca Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Občinstvo v Torontu nagradilo "najboljšo vlogo Frances McDormand po Fargu"

Filmski festival v torontu podeljuje eno samo nagrado - dobitnika izbere občinstvo

18. september 2017 ob 12:53

Toronto - MMC RTV SLO, STA

Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri režiserja Martina McDonagha je zmagovalec letošnjega filmskega festivala v Torontu. Festival namreč podeljuje samo nagrade po izboru občinstva.

S tem si je četrti celovečerec režiserja Martina McDonagha (In Bruges) najbrž pridobil trenutno pridobil prednost v tekmi za oskarja, ki je v zakulisju filmske industrije že v polnem razmahu.

Film, ki je bil premierno prikazan na beneškem filmskem festivalu, je komična drama o žalujoči materi Mildred (Frances McDormand), ki se odloči, da bo nerešeni primer umora svoje hčerke vzela v svoje roke. S pomočjo dveh policistov (Woody Harrelson in Sam Rockwell) se sama poda na lov za morilcem. Film je kot enega od presežkov beneškega filmskega festivala izpostavil tudi MMC-jev sodelavec Matic Majcen.

"Nikoli ne veš prav dobro, če se zgodba, tako srčna in hkrati grozljiva in zabavna ter neobičajna, kot je naša, zares dotakne pravih ljudi," je ob zmagi povedal režiser McDonagh. Kritiki se večinoma strinjajo, da film Frances McDormand ponudi priložnost za eno najboljših vlog od črne komedije Fargo; recenzent revije Variety je film opisal kot "meditacijo o izgubi, besu in bojnim plesom med spoloma".

Čas je za prve napovedi

Na letošnjem festivalu v Torontu, ki velja za največji festival v Severni Ameriki, se je vsega skupaj predstavilo več kot 300 filmov iz 74 držav. Festival je hkrati tudi namig, med katerimi filmi velja iskati morebitne dobitnike oskarjev. V preteklih letih se je že izkazalo tako, saj so nagrajenci festivala 12 let suženj Stevea McQueena, V žarišču Toma McCarthyja in Revni milijonar Dannyja Boylea postali prejemniki zlatega kipca.

Lani je v Torontu slavil film Dežela La La Damiena Chazellea, ki je kasneje prejel kar šest oskarjev, med drugim tudi kipca za najboljšega režiserja in igralko.

Eden največjih športnih škandalov se seli na veliko platno

Na drugo vrsto se je po izboru kanadske publike uvrstila biografska drama I, Tonya, ki jo je Craig Gillespie posnel po resničnih dogodkih iz leta 1994, ko je svet umetnostnega drsanja izločil Tonyo Harding, obtoženo napada na tekmico Nancy Kerrigan. "Druga spremljevalka" je Call Me by Your Name, novi celovečerec Luce Guadagnina, ki je za veliko platno priredil roman Andreja Acimana o poletni romanci med mladim fantom in akademikom (Armie Hammer), ki dopustuje v vili svojih staršev v Italiji.