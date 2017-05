Obet prenove rojstnih hiš Prešerna in Finžgarja, obvoznice mimo Vrbe

"Obe hiši nujno potrebni rekonstrukcije"

6. maj 2017 ob 12:05

Žirovnica/Vrba - MMC RTV SLO/STA

Država bi se že v prihodnjem letu lahko lotila prenove Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše, je povedal župan Žirovnice Leopold Pogačar.

Ministrstvo za kulturo je v načrt investicij za letošnje leto uvrstilo pripravo projektne dokumentacije za prenovo rojstnih hiš Franceta Prešerna v Vrbi in Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah, ki sta v lasti države, upravlja pa ju žirovniški zavod za kulturo in turizem. V prihodnjih letih je tako mogoče pričakovati celovito prenovo. Občina Žirovnica pa pripravlja vse potrebno za gradnjo obvoznice mimo Vrbe.

Ustrezno zavarovanje spomenikov nujno

Za letos so na ministrstvu za kulturo v načrt investicij uvrstili pripravo projektne dokumentacije za prenovo obeh hiš. Na podlagi izdelanih projektov bo ministrstvo, kot so pojasnili, lahko ocenilo vrednost del in izdelalo časovnico naslednjih korakov.

"Hiši sta potrebni obnove, tudi v smislu ureditve novih razstavnih površin in zagotavljanja osnovne infrastrukture za obiskovalce, kot so sanitarije v Prešernovi hiši, zato se je ministrstvo odločilo, da v prihodnjih letih poskrbi za obnovo hiš," so poudarili na ministrstvu.

"Napovedana prenova nas zelo veseli, saj sta obe hiši nujno potrebni rekonstrukcije," je povedal Pogačar, ki je prepričan, da bosta oba kulturna spomenika potem znova za nekaj desetletij ustrezno zavarovana. Žirovniški zavod pa bo sodeloval s prenovo zbirk, ki so na ogled, da se bodo še bolj približale obiskovalcem.

Obvoznica mimo Vrbe v roku petih let?

Občina Žirovnica se medtem ukvarja s postopki za gradnjo obvoznice mimo Vrbe, ki bo promet speljala proč od Prešernove rojstne hiše. Letos se bodo lotili izdelave podrobnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za pridobitev ustrezne dokumentacije in za odkup zemljišč. Pogačar upa, da bodo v prihodnjih treh letih začeli vse potrebno za gradnjo in bi bila obvoznica v roku petih let tudi zgrajena.

Gre v celoti za občinsko investicijo, ni pa še jasno, koliko bo stala. Trasa je zdaj določena, in sicer po zahodni strani, čeprav je občina znova poskusila z uveljavitvijo vzhodne variante obvoznice, saj bi se večina po njej peljala v smeri Radovljice, in ne Jesenic. Zato bi bilo smiselno, da bi bila speljana v smeri proti Radovljici, je prepričan župan.

Vendar so na zavodu za varstvo kulturne dediščine tej ideji znova nasprotovali. Glavni očitek je, da bi cesta posegla v ožje vplivno območje kulturnega spomenika, to je cerkve sv. Marka in Prešernove rojstne hiše, ker naj bi pokvarila veduto. Pogačar pa je prepričan, da bi se s tem le odprl lepši in boljši pogled na Vrbo, cesto pa bi tako rekoč skrili v galerijo.

A. K.