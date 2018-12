Obeta se novo poglavje kultnega Iztrebljevalca, tokrat v animirani podobi

Režijo prevzema japonski tandem

2. december 2018 ob 13:40

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Iskanje pobeglih replikantov še ni končano, se pa tokrat seli v animirani svet. Potem ko je kultni Iztrebljevalec lani dobil nadaljevanje, bodo zdaj po zgodbi posneli tudi animirano serijo. Ta se bo začela tam, kjer je policist K v letu 2049 zaključil pripoved.

Režijo serije, ki bo imela 13 delov, bosta prevzela Japonca Japonca Shinji Aramaki in Kenji Kamiyama, poroča Hollywood Reporter. Kdaj bomo lahko videli prvo epizodo, še ni znano, prav tako ne podrobnosti zgodbe.



Serijo so poimenovali Iztrebljevalec - črni lokvanj in naj bi se navdihovala pri koncu Iztrebljevalca 2049 iz leta 2017. Tam smo v podobi Ryana Goslinga spoznali policista K, ki mora tri desetletja po prvem Iztrebljevalcu razrešiti skrivnost, ki utegne ostanek civilizacije spremeniti v kaos. Ključ do rešitve je tudi Rick Deckard (Harrison Ford), ki je pred tridesetimi leti skrivnostno izginil. Deckard in z njim Ford se zares vrne tudi v distopični in zaprašeni Los Angelesu prihodnosti.



Prvega Iztrebljevalca iz leta 1983 je režiral Ridley Scott (tudi avtor koncepta nadaljevanja), čigar film je bil ob prihodu v kinematografe sprva polomija, čez čas pa se je okoli njega oblikoval krog zvestih privržencev, ki film zapisujejo med najbolj kultne izdelke znanstvenofantastičnega filma. Ker je bil Scott tedaj zaposlen z nadaljevanjem še ene svoje znanstvenofantastične klasike - Osmi potnik: Zaveza prihaja, so režijo zaupali Denisu Villeneuvu. Kritiki in občinstvo so Villeneuvovega Iztrebljevalca dobro sprejeli, film je bil nominiran tudi za pet oskarjev, osvojil je dva - za najboljšo filmsko fotografijo (prinesel mu ga je legendarni Roger Deakins, ki je po 13 nominacijah končno dočakal svoj prvi kipec) in najboljše posebne učinke.

M. K.