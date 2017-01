Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Nagrade cehov so v tekmi za oskarje po navadi boljši pokazatelj kot nagrade novinarjev (zlati globusi) ali kritikov, saj nakazujejo, v katero smer se nagibajo ljudje, ki imajo dejansko sedeže v Akademiji. Foto: Reuters Vsaka nova razglasitev nominacij močneje utrdi že znane favorite: zdi se, da bo letos presenečenje, če bo za režijo nagrajen kdo drug kot Damien Chazelle. Foto: Reuters A nikoli ne podcenjujte ganljivega nastopa otroškega igralca ... vse kaže, da posvojitvena drama Lion ostaja v igri za nagrade. Najbrž ni nepomembno, da je nastala pod okriljem podjetja Weinstein. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Običajni osumljenci med nominiranci - in presenetljiva vrnitev Rojstva naroda

Nominacije hollywoodskega ceha režiserjev

14. januar 2017 ob 19:05

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Nagrade hollywoodskega ceha režiserjev (Directors Guild Award) so pomembne za napovedovanje oskarjevskih nominacij - režiserski ceh ima poleg producentskega namreč v Akademiji najbrž največji vpliv. Kaj nam torej pove njihov letošnji izbor najboljših režiserjev?

En naslov med letošnjimi nominiranci za nagrade DGA je bil gotovo za marsikoga presenečenje. Rojstvo naroda (Birth of a Nation), suženjska drama v režiji Nata Parkerja, je pred meseci veljala za močnega kandidata za vse pomembnejše filmske nagrade, dokler niso Parkerjeve kampanje pokopale desetletje stare obtožbe v zvezi s posilstvom.

Parker je torej eden izmed petih nominirancev v kategoriji "najboljšega režijskega dosežka v celovečernem prvencu", kar je prva večja nominacija za Rojstvo naroda do zdaj. Poleg njega so v kategoriji še Garth Davis (Lion), Kelly Fremon Craig (The Edge of Seventeen), Tim Miller (Deadpool) in Dan Trachtenberg (Cloverfieldska 10).

Deadpoolu ni uspelo v "glavno" peterico

Dobitnik nagrade ceha režiserjev je v resnici pogosto dober pokazatelj, kdo bo slavil na oskarjih: lani je na primer obe priznanji odnesel Alejandro González Iñárritu za preživetveno kalvarijo Povratnik.

Trenutni favorit sezone, 31-letni Damien Chazelle, je seveda nominiran za romantični muzikal Dežela La La. Od zmage ga ločijo še Barry Jenkins (Moonlight), Garth Davis (Lion), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) in Denis Villeneuve (Prihod).

Zmagovalca v obeh kategorijah bodo razglasili na slovesni podelitvi na Beverly Hillsu 4. februarja.

Rojstvo naroda, zgodovinska drama o suženjskem uporu v 19. stoletju, je veljala za pozitiven zgled raznolikosti v filmski industriji. Film je režiral, spisal, produciral in v njem nastopil Nate Parker, zato industrija pač ni mogla "ločiti umetnika od umetnine", ko se je začelo v javnosti razglabljati o primeru posilstva iz Parkerjevih študentskih let, v katerem je bil režiser, takrat silno uspešen športnik, spoznan za nedolžnega (predvsem zaradi argumenta, da ga je žrtev poznala in šla z njim na zmenek).

Politika neopravičevanja se ni obnesla

Parker se je z "afero" soočil tako v intervjujih kot v izjavah za javnost: izrazil je obžalovanje zaradi dekletove smrti (pred nekaj leti je naredila samomor), ni pa se hotel opravičiti, češ da naj se ljudje namesto na njega raje osredotočajo na film. Čeprav ga je studio Fox podrl in nadaljeval kampanjo za film, ni drama do zdaj dobila še nobenega priznanja v obliki nominacije. Zato se zdi le malo verjetno, da bomo o Rojstvu naroda spet pisali 24. januarja, ko bodo razglašene oskarjevske nominacije.

Se lahko na vrhu še kaj spremeni?

Favorit, ki ga je treba letos premagati, je očitno muzikal Dežela La La, ki je prejšnji teden s podelitve zlatih globusov odkorakal s sedmimi zlatimi kipci - zmagal je v vseh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Tudi na podelitvi britanskih nagrad bafta mu dobro kaže: nominiran je za enajst odličij.

Producentski ceh je "spregledal" kar nekaj ključnih filmov, ki še upajo na kake večje nagrade, na primer dolgo pričakovani Molk Martina Scorseseja, vojno dramo Greben rešenih Mela Gibsona, stilizirano srhljivko Nočne ptice Toma Forda in pa družinsko dramo Fences Denzla Washingtona.

A. J.