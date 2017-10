Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ajdin Bašić je študij začel na sarajevski likovni akademiji v Sarajevu, končal pa ga je na ljubljanski. Foto: Ivana Stipić Lah V Sarajevu se, žal moram priznati, počutim kot turist. Bolj me je izoblikoval slovenski izobraževalni sistem kot sarajevski. Poklicno sem se uveljavil v Sloveniji. Zato vedno rečem, da sem po poklicu Slovenec, po rodu pa Bosanec. Ajdin Bašić Sarajevčan Ajdin Bašić in Tuzelčan Damir Avdić, ki že vrsto let delujeta v Sloveniji, pripravljata 19. oktobra presenečenje na Metelkovi. Foto: Ajdin Bašić Močne barve in še bolj močna sporočila so zaščitni znak plakatov Ajdina Bašića. Foto: Ajdin Bašić Dodaj v

Oblikovalec Ajdin Bašić – po rodu Bosanec, po poklicu Slovenec

V znamenju močnih barv in še bolj močnih sporočil

7. oktober 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaščitni znak konceptualnega grafičnega oblikovalca Ajdina Bašića so močne barve in še bolj močna sporočila na plakatih, platnicah zgoščenk in drugih predmetov ali spletnih strani, ki jim je Sarajevčan z ljubljanskim naslovom vdahnil novo življenje in smisel.

»V Sarajevu se, žal moram priznati, počutim kot turist. Bolj me je izoblikoval slovenski izobraževalni sistem kot sarajevski. Poklicno sem se uveljavil v Sloveniji. Zato vedno rečem, da sem po poklicu Slovenec, po rodu pa Bosanec,« pravi 39-letni Ajdin Bašić.

Portret Ajdina Bašića si oglejte v oddaji NaGlas! danes ob 12.40 na prvem sporedu TVS. Izvedeli boste tudi, kako je bilo na desetem večeru sevdaha v Centru kulture Španski borci in kako je sevdah dobesedno rešil življenje pevki skupine T'aman Maidi Džinić Poljak.

Ni navaden grafični oblikovalec. Ta konceptualni umetnik je odraščal med vojno v Sarajevu, kjer se je po naključju vpisal na likovno akademijo, končal pa jo je v Ljubljani.

Sporočilo pomembnejše od estetske čistosti

Njegova umetnost je preprosta, prepoznavna, z jasnim sporočilom. »Nimam se za umetnika, sem oblikovalec. Rad pa bi verjel, da je nekaj tega konceptualnega pristopa ostalo in da je vidno v tem delu. Ideja, da je sporočilo morda pomembnejše od estetske čistosti, je nekaj, v kar še vedno verjamem. »

Ljubezen do dela je gonilna sila

Oblikoval je vrsto knjig, za Galerijo Škuc pa vabila, publikacije in plakate. Dvakrat je zastopal slovenske umetnike na Beneškem bienalu. Že dalj časa skrbi tudi za celostno grafično podobo Mestne galerije Ljubljana. »Imel sem srečo, da sem vedno sodeloval z umetniki, ki sem jih imel rad in sem cenil njihova dela. Vzajemna ljubezen do dela je bila gonilna sila pri različnih projektih.«

Sodelovanje z različnimi umetniki

Sodeluje s številnimi umetniki, od Tadeja Pogačarja in njegovega Centra P74. Med drugim je oblikoval knjigo o legendarni umetniški skupini OHO in knjigo, s katero je Tadej Pogačar zaokrožil svoj desetletni umetniško-aktivistični projekt o delavcih in delavkah v seksualni industriji CODE:RED.

Nasprotje med željami in denarjem

Za pisatelja in glasbenika Damirja Avdića, je oblikoval odmeven ovitek albuma Mein kapital. Sarajevčan in Tuzelčan pa te dni v Ljubljani pripravljata novo presenečenje, ki ga bosta predstavila 19. oktobra na Metelkovi. »To bo četrti album, za katerega izdelujem ovitek, nekaj promocije, plakate. Ko pripravljava take projekte, hočeva, da bi bili drugačni, zato sva si tokrat nekaj zamislila in si zapletla življenje, zdaj pa iščeva rešitev… Vedno gre za nasprotje med željami in denarjem.«



Oblikovati večjo enakost

Čeprav je za svoja dela prejel že vrsto nagrad, med drugim trend in dve Brumnovi nagradi, je Ajdin Bašić še vedno skromen, vendar angažiran oblikovalec, ki si prizadeva za boljši svet brez velikih družbenih razlik, v katerem si bomo vsi malo bližji in vsaj malo bolj enaki.

S. B. L., Ivana Stipić Lah, naglas@rtvslo.si