Oblikovalka Danijela Grgić: Nacionalizem škoduje zdravju

Obliko Borštnikovemu prstanu je dala Dalmatinka

8. april 2017 ob 06:46

Ljubljanaa - MMC RTV SLO

Biblija, prvi poskus, Hamlet, Jugoslavija moja dežela - to je le nekaj predstav SNG Drama, za katere je plakate pripravila grafična oblikovalka iz Splita, ki že 25 let uspešno dela v Sloveniji.

"Nacionalizem škodi zdravju" - je pred tremi leti na plakatu za predstavo po romanu Gorana Vojnovića in v režiji Ivice Buljana zapisala oblikovalka Danijela Grgić. "Na tem plakatu sem hotela zapisati svoje mnenje z besedilom, da nacionalizem škodi zdravju. Kajenje prav tako škodi zdravju, ampak nacionalizem izjemno škodi zdravju. Ne samo zdravju, vsemu, kot smo videli, kaj vse se je dogajalo," je dejala v oddaji NaGlas!

Večkrat nagrajena grafična oblikovalka Danijela Grgić je, kot pravi v šali, poročena s SNG Dramo. Kaj jo je pred 25 leti iz Splita pripeljalo v Slovenijo, preverite spodaj. NaGlas! bo znova na sporedu naslednjo soboto ob 12.40 na TVS.

Danijela Grgić je grafična oblikovalka, ki je iz Splita z 18-leti prišla v Ljubljano na študij arhitekture, saj ji pred tem ni uspelo vpisati študija gledališke kostumografije v Beogradu. Za Danijelo je bilo pomembno, da zapusti rojstni Split in si odpre nove vidike: "Ko je mlad človek tako ustvarjalen, kot sem bila jaz, in ko ta ustvarjalnost tako izžareva - in ko se nekako zavedate, da imate vse, kar potrebujete za življenje na nekakšnih razdaljah, potem nič ni problem. Zame je bil Split čudovit, ampak preozek in me je preveč omejeval. Že z desetimi leti sem vedela, da bom šla študirat in živet nekam drugam. To je bila moja vizija. Nisem vedela, kaj bom delala, vedela pa sem, da to ne bo v Splitu."



Obzorja ji je odpiral Matjaž Vipotnik

Po zaključeni Fakulteti za arhitekturo ji je vrata grafičnega oblikovanja odprl eden največjih oblikovalcev, pred kratkim umrli Matjaž Vipotnik. Danijela je na koncu 80. let prejšnjega stoletja delala v Studiu Vipotnik. Tega obdobja se rada spominja: "Mene je Matjaž popolnoma začaral, to je bil človek, ki mi je odprl nekakšna nova obzorja. To je bilo izjemno plodno obdobje, skozi ta studio so šle vse pomembne politične in režiserske osebe tega čas. Matjaž mi je dal nekakšno diplomo iz oblikovanja, ki je nisem imela na arhitekturi, in jaz sem se tri, štiri leta po tem odločila za samostojno pot, ki v teh časih, zgodnjih 90., sploh ni bila problem."



Zaljubljenka v gledališče

Danijela je velika zaljubljenka v gledališče, zato ne preseneča, da največ dela prav za gledališče. Tri leta je delala za SNG Maribor, kjer je poskrbela za prenovo vizualne podobe gledališča. Podpisala je grafični redizajn Borštnikovega srečanja, na katerega je zelo ponosna: "Dober je občutek, ko veš, da nekateri Borštnikovi nagrajenci nosijo prstan, Borštnikov prstan, ki ima znak, ki si ga ti ustvaril."

Poročena s - SNG Dramo

Za SNG Drama dela že skoraj 25 let in se rada pošali, da je to njen edini zakon. V gledališče je uvedla plakat na podlagi fotografije. O tem pravi: "Zanimivo je, da takrat drama ni imela nobenega plakata, ker je pred tem nekakšnih deset let veljalo nenavadno mnenje, da gledališče ne potrebuje več plakata." Danes za SNG Drama izdeluje ves grafični dizajn. Meni, da v današnjih časih plakat mora ponuditi nekaj več od navadnega prenosa podatkov: "Plakat je na drugačen način vpleten v celotno zgodbo v primerjavi s socialnimi omrežji in spletom ter podatki, ki so vsepovsod dostopni. Plakat mora biti nekakšna vaba - mora nas ogovoriti: 'Pridite pogledat kdo smo in kaj počnemo'."

Jugoslavija moja dežela

Še vedno se spominjamo njenega plakata za predstavo Jugoslavija, moja dežela, nastalo po romanu Gorana Vojnovića v režiji Ivice Buljana pred tremi leti. Danijela je izbrala škatlo cigaret, ki so se proizvajale v Jugoslaviji in se nehale proizvajati po njenem razpadu. Te cigarete so produkt prejšnjega sistema in so izginile prav tako kot ta sistem. Kajenje je bilo v Jugoslaviji zelo razširjeno, vsi so kadili in kadilo se je vsepovsod. Cigarete na plakatu so simbolično kazale na obdobje, ki ga ni več, na njih pa je bilo napisano: "Nacionalizem škodi zdravju." O tem plakatu pravi: "Na tem plakatu sem hotela zapisati svoje mnenje z besedilom, da nacionalizem škodi zdravju. Kajenje prav tako škodi zdravju, ampak nacionalizem izjemno škodi zdravju. Ne samo zdravju, vsemu, kot smo videli, kaj se je vse dogajalo."



Nagrada za Utopijo

Danijela je dobila številne nagrade in priznanja. Zadnjo nagrado - Outstanding v kategoriji Obveščanje in ozaveščanje 2016 z veseljem navaja, ker so jo dobili za veleplakat Utopija v hudi konkurenci in z zelo omejenimi denarnimi sredstvi. Danijela je na slovenski oblikovalski sceni že vrsto let. Poleg rednega dela za SNG Drama rada ustvarja za svoje prijatelje, ko potrebujejo grafične izdelke. Tako je pred kratkim naredila celotno grafično podobo predstave (NI)SEM, plakat, sceno, kostime. Sodeluje na projektu Darujem.si s slovensko kuharsko mojstrico Ksenijo K. Mahorčič, za katerega sta prejeli priznanje za odličnost Društva oblikovalcev Slovenije (DOS) 2016 za idejno zasnovo in oblikovanje blagovne znamke. Njen zadnji plakat, ki ga lahko vidimo v prestolnici, je za predstavo SNG Drama Biblija, prvi poskus.

S. B. L., Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si