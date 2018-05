Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ob meji med slovensko in avstrijsko Štajersko bo 13. maja, ob 99. obletnici njenega nastanka, postavljena Galerija na meji. Foto: grenzgalerie.at Okviri za slike, brez slik, bodo uokvirjali poglede na vinograde in pašnike, na hiše in polja, na obmejne kamne in na nevidno mejo. Foto: grenzgalerie.at Dodaj v

Obmejna galerija, ki bo z obeh strani povezala Slovenijo in Avstrijo

Ob meji med slovensko in avstrijsko Štajersko

2. maj 2018 ob 15:24

Ljubljana/Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Serija okvirjev za slike, ki bo uokvirjala poglede na slikovito gričevnato krajino med krajema Jurij ob Pesnici na slovenski strani in Langegg an der Weinstrasse na avstrijski strani, bo postala prizorišče unikatne sprehajalne pripovedi.

Tako bo 13. maja, ob 99. obletnici nastanka meje med slovensko in avstrijsko Štajersko zaživela Galerija na meji oziroma Grenzgalerie, skozi katero bo obiskovalce popeljal avdiovodič.

Leto dni pred 100. obletnico meje

Meja med slovensko in avstrijsko Štajersko je leta 1919 postala ločnica med dvema jezikoma, dvema državama, dvema narodoma. In tako bo ob svoji 99. obletnici postala prizorišče unikatne sprehajalne pripovedi, so sporočili iz KUD-a Ljud.

Okviri za slike, brez slik, bodo uokvirjali poglede na vinograde in pašnike, na hiše in polja, na obmejne kamne in na nevidno mejo. Avdiovodič pa bo prvoosebna pričevanja in avtorsko glasbo združil v esejistično popotovanje v zgodovino pokrajine, ki jo je zaznamovala meja.

Sprehod z osebnimi pričevanji

Odlomki iz osebnih pričevanj se bodo prepletli z glasbo in teoretskimi razmisleki v esejistično popotovanje, ki bo na voljo v slovenščini in nemščini, so še sporočili iz mednarodnega kolektiva performerjev KUD Ljud, pri katerem so se za projekt Galerija na meji povezali s partnerji iz Slovenije in Avstrije ter Pavlovo hišo.

P. G.