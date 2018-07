Obnova Celice končana, hostel pripravljen na sprejem novih gostov

V hostlu tudi glasbeni večeri in razstave

1. julij 2018 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pol leta po zaprtju prenovljen Hostel Celica v Ljubljani danes ponovno odpira vrata. Temeljno obnovljena stavba, ki se med drugim ponaša z novo fasado, kuhinjo, sanitarijami in klimatiziranimi sobami, ohranja poslanstvo in ponudbo zadnjih 15 let. Tudi v naprej ne bo le prostor prenočitve, ampak prav tako pestrega kulturnega programa, obljubljajo upravitelji.

Prenovljen hostel na Metelkovi ulici 8 bosta danes ob 17.00 za obratovanje spet odprla župan Zoran Janković in direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad, ki od januarja letos upravlja hostel, Mateja Avbelj Valentan.

Kot so pred odprtjem zatrdili upravitelji, je bila temeljita prenova stavbe po 15 letih delovanja in uporabe nujno potrebna, prinaša pa "dodano vrednost pri udobju bivanja, kar je v skladu s sodobnimi turističnimi trendi in kar bo še dodatno pripomoglo k prepoznavnosti in konceptu te svetovne znamenitosti, ki dviguje tudi blagovno znamko Ljubljane".

Po njihovih navedbah je Mestna občina Ljubljana (Mol) kot lastnica in investitorica projekta prenove, ki jo je izvedlo podjetje Lesnina MG Oprema, na podlagi razpisa za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del investicijskega vzdrževanja za prenovo hostla ter za izvedbo projektiranja in nadzora zagotovila 991.280 evrov.

Dela so obsegala celotno prenovo površin v vseh treh etažah hostla (prenova tlakov, menjava keramičnih ploščic, obnova lesenih tlakov, menjava estrihov), celotno slikopleskarsko obnovo sten, stropov in fasade objekta, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, prenovo kuhinje in ureditev okolice. V celoti so bile prenovljene tudi kopalnice in sanitarije, vzporedno s tem pa še strojne in električne napeljave.

Povečana požarna varnost objekta

Izboljšave oziroma nove pridobitve vključujejo še energetsko obnovo toplotne postaje, novo prezračevanje mansarde, nov sistem hlajenja in ogrevanja 1. nadstropja ter generalno obnovo obstoječega sistema hlajenja in prezračevanja objekta. Poskrbljeno je tudi za večjo požarno varnost objekta. Nastanitveni deli pa so dobili sodoben sistem pametnih ključavnic za odpiranje vrat.

Prav tako je bila obnovljena vsa notranja oprema objekta; restavrirali so vse lesene površine ter izvedli popravke za večjo varnost obiskovalcev. Zaradi povečanja energetske učinkovitosti je bil zamenjan večji del kuhinjskih elementov ter obnovljena ali dograjena razsvetljava v tehniki LED. Nove so vzmetnice in posteljnina, v gostinskem delu so obnovljene ali zamenjane mize in stoli, dopolnjen je gostinski inventar. Vzpostavili so novo informacijsko infrastrukturo za optimalno upravljanje z rezervacijami in gostinskim poslovanjem. Občina je za našteto zagotovila 250.000 evrov.

Večja sinergija z Ljubljanskim gradom

Ob osnovni namestitveni dejavnosti bo hostel tudi v prihodnje zagotavljal gostinski del in dodatne storitve, kot so prevozi od in do letališča ali izposoje koles. Upravitelji napoveduje, da bo v njem več sinergije z Ljubljanskim gradom in njegovo ponudbo - uporabniki hostla bodo denimo imeli ugodnosti ob nakupu grajskih vstopnic. V hostlu bodo tudi v naprej prirejali kulturno-umetniški program, tudi v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom (KUD) Sestava, še posebej na področju glasbe in likovne umetnosti.

Več razstav in glasbeni večeri

Torki bodo namenjeni glasbenemu ciklu Sozvočja sveta, do konca leta pa načrtujejo postavitev petih likovnih razstav. Na uvodnem glasbenem srečanju, 10. julija, bosta nastopila multiinštrumentalista Ana Kravanja in Samo Kutin. Istega dne bo odprtje prve razstave, naslovljene Zgodbe dunajskih dreves, na kateri sodelujeta Mateja Kavčič in Anja Zavadlav.

Ob petkih bo na vrsti džez

Ljubljanski grad bo julijske in avgustovske petke namenjal džezvečerom, ki bodo programsko nadaljevanje vsebin Jazz Cluba Ljubljanski grad in so nastali pod umetniškim vodstvom Igorja Leonardija. Kot prva bo 6. julija nastopila zasedba Cherry Wine s projektom Amy Winehouse Tribute. V jesensko-zimskem času pa bodo v program vpeljali tudi družabne in izobraževalne vsebine, ki se bodo navezovale na literaturo in druga umetniška področja.

Pogajanja o sodelovanju pri kulturnem programu so trajala kar nekaj tednov, v tem času so se novi upravitelji hostla in nekdanji najemnik Tomaž Juvan uspeli dogovoriti za odkup blagovne znamke Celica ter opreme in umetniških del. Za to je MOL zagotovila 200.000 evrov.

Proti prodaji nepremičnine

Kot lastnica objekta je ljubljanska občina decembra lani Hostel Celica skušala prodati na javni dražbi z izklicno ceno 2,34 milijona evrov, a bila pri tem neuspešna. Prodaji so od vsega začetka nasprotovali ustvarjalci kulturnega programa v hostlu v bojazni, da bodo kulturne vsebine ostale brez strehe nad glavo. Hostel se je namreč prodajal zgolj kot nepremičnina, poslovni prostor brez opreme.

Nasprotniki prodaji so na dan odpiranja ponudb za nakup omenjene nepremičnine svoje nestrinjanje izrazili s protestom na Prešernovem trgu in pred mestno hišo. Zavzeli so se za ohranitev hostla v javni lasti ter z napisi, kot je bil "Kapital in Mol, prste stran od avtonomnih prostorov", izrazili skrb, da prodaja zemljišča, na katerem stoji hostel, vodi v privatizacijo in razprodajo avtonomnega kulturnega prostora Metelkova mesto.

Ker na dražbi ni bilo nobenega ponudnika, so konec januarja nato mestni svetniki podprli predlog sprememb sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad in hostel prenesli v njegovo upravljanje. Hostel so zaprli in začeli prenovo. Ljubljanski župan Zoran Janković je najprej napovedal, da bo hostel vrata spet odprl 1. marca, nato pa se je uresničila druga napoved, da bo končana do konca junija.

M. K.