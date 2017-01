Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Puščanje strehe, če ta ne bo sanirana, lahko v prihodnje močno poškoduje tudi nosilno konstrukcijo. Foto: Danijel Poslek Izvedba prenove je odvisna predvsem od tega, ali bo kulturno ministrstvo prek javnega razpisa za obnovo stolpa namenilo del sredstev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obnova ptujskega mestnega stolpa je nujna

Kritično je predvsem stanje 100 let stare strehe

13. januar 2017 ob 13:11

Ptuj - MMC RTV SLO

Ptujski mestni stolp je še ena zgradba tipične ptujske vedute, ki je nujno potrebna obnove. Streha je namreč močno dotrajana, to pa lahko vpliva tudi na nosilno konstrukcijo. Sanacija je ocenjena na 250 tisoč evrov.

Več kot 600 let že šteje ptujski mestni stolp, ki je zelo dobro poznan praktično vsakemu obiskovalcu staroste slovenskih mest. Stolp je namreč nepogrešljiv del tipične vedute Ptuja, a zdaj je nujno potreben obnove. "Sam stolp je v redu, streha, stara okvirno 100 let, pa je začela zaradi dotrajanosti puščati. V času prve svetovne vojne so menjali bakreno kritino z jekleno, ta pa je čez čas zarjavela. Sploh na severni strani stolpa se tudi na lesu že pozna, da streha pušča," razmere opisuje pater Andrej Feguš v imenu lastnice stolpa – nadžupnije sv. Jurija.

Puščanje strehe, če ta ne bo sanirana, lahko v prihodnje močno poškoduje tudi nosilno konstrukcijo. "Za zdaj je nosilna konstrukcija še v brezhibnem stanju, ampak če ne bomo strehe sanirali, bo to drugače in izvedba investicije bo bistveno dražja," še opozarja pater Andrej Feguš, ki je še povedal, da predračunska vrednost sanacije znaša med 200 in 250 tisoč evri. "Zavedamo se, da je ohranjanje kulturne dediščine nujno, ampak to je zalogaj, ki ga sami ne bomo zmogli," dodaja Feguš.

O sodelovanju pri obnovi so se predstavniki župnije pogovarjali tudi s ptujsko mestno občino, tam pa so jim povedali, da neposredna investicija ni predvidena. "Če bi bil mestni stolp še zdaj v lasti mesta, bi lahko za prenovo koristili sredstva centralnih teritorialnih naložb, a na žalost ni v lasti mesta, ampak v lasti župnije in sredstev iz tega naslova ne bo mogoče koristiti. Tako bo treba najti zasebnega vlagatelja, ki bo za to zainteresiran," dodatno pojasnjuje župan Miran Senčar.

A čeprav mestni stolp ni v mestni lasti in čeprav občina sredstev ne bo prispevala, župan ve, kaj bi v prihodnje lahko počeli z mestnim stolpom. "Tukaj bi iz stolpa uredili razgledno točko, ker je izredno lep," občinskih želja ne skriva Senčar.

Izvedba prenove je torej odvisna predvsem od tega, ali bo kulturno ministrstvo prek javnega razpisa za obnovo stolpa namenilo del sredstev. Če dobijo z ministrstva pozitiven odgovor, bo sredstva primaknila tudi župnija in obnova se bo lahko začela, v nasprotnem bo streha propadala še naprej.

Danijel Poslek, Radio Slovenija