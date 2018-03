Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 16 glasov Ocenite to novico! Grad Štanjel, ki je dolgo žalostno sameval, je končno dočakal prenovo. Foto: BoBo Prenova infrastrukture tega grajskega kompleksa je bila osnova za pripravo programov, ki jih bomo umestili v štanjelski grad. Mislim, da bi bilo neracionalno, če bi bilo obnovljeno le grajsko poslopje in ne bi imeli za to pripravljenih konkretnih programov in vsebin. Nobena kulturna dediščina ne more biti obnovljena tako, da je sama sebi namen. Župan Marko Badelli Sorodne novice V Štanjelu se začenja temeljita prenova gradu Dodaj v

Obnovljen štanjelski grad, ki je (pre)dolgo žalostno sameval

Arhitekturni zaklad državnega pomena

4. marec 2018 ob 15:47

Štanjel - MMC RTV SLO, STA

V Štanjelu na Krasu so obnovili grad, ki je bil dolgo delno porušen. Med drugim so prenovili grajsko streho, vse strope in tla v osrednjem grajskem stolpu, vgradili novo stavbno pohištvo in dogradili fasado.

Od zunaj je v celoti prenovljen tudi mansardni del gradu. Omenjena dela so sodila v sklop prve faze prenove, zdaj pa bo na vrsti še druga. Zanjo so že pridobili denar na razpisu Agrotur 2. Gre za razpis za kraški agroturizem v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, je pojasnil župan občine Komen Marko Bandelli.

Skupaj bosta prvi in drugi del obnove gradu stala 560 tisoč evrov, letos pa bodo za obnovo namenili še 340 tisoč evrov občinskih in nepovratnih sredstev.

"Prenova infrastrukture tega grajskega kompleksa je bila osnova za pripravo programov, ki jih bomo umestili v štanjelski grad. Mislim, da bi bilo neracionalno, če bi bilo obnovljeno le grajsko poslopje in ne bi imeli za to pripravljenih konkretnih programov in vsebin. Nobena kulturna dediščina ne more biti obnovljena tako, da je sama sebi namen," je poudaril komenski župan.

Prenova notranjosti gradu

Trenutno so tako v pripravi načrti za ureditev notranjosti gradu. V okviru druge faze prenove bodo med drugim v viteški dvorani zgradili enoteko v velikosti 200 kvadratnih metrov, pozneje bodo v gradu vzpostavili tudi informativno točko Nature 2000.

V Štanjelu bodo v kratkem pridobili tudi vozilo kavalir, ki je že naročeno. Parkirišča za skupinske in individualne goste enega najstarejših naselij na Krasu bodo uredili ob magistralni cesti, s kavalirjem pa bodo ogled grajskega arhitekturnega bisera omogočili tudi težje mobilnim in starejšim ljudem.

V občini Komen je v tem času v pripravi strategija razvoja turizma. Po županovih besedah ima njihova občina največjo prihodnost prav v turizmu, zato bodo v prihodnje naredili več prav na tem področju. Kot je poudaril, je Štanjel eden izmed zakladov državnega pomena, zato projekti, ki jih tam pripravlja občina, zanimajo tudi ministrstvo za gospodarstvo.

G. K.