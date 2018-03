Obstaja še nikoli viden delček Izžarevanja?

V Torinu na dražbo predmeti iz filmov Stanleyja Kubricka

22. marec 2018 ob 16:42

Torino - MMC RTV SLO, STA

Zgodovina priča, da je Stanley Kubrick zažgal vse neuporabljene posnetke s snemanja Izžarevanja. Če torej res obstaja še nikoli videna različica tega kultnega filma - tako vsaj trdi italijanska dražbena hiša - bo za nekega zbiratelja zelo dragocena trofeja.

Dražbena hiša Aste Bolaffi v Torinu bo 27. marca na prodaj ponudila predmete, povezane z legendarnim filmskim režiserjem Stanleyjem Kubrickom. Predmeti so iz zbirke njegovega nekdanjega asistenta Emilia D'Alessandra in njegove žene Janette.

D'Alessandro je s Kubrickom sodeloval med letoma 1971 in 1999. Za režiserja je začel delati kot voznik in z njim vzpostavil oseben odnos, o katerem je spregovoril tudi v biografski knjigi. Kubrick pa se mu je na svoj način poklonil v filmu Široko zaprte oči, ko je po njem poimenoval bar v New Yorku, ki ga obišče lik Toma Cruisa.

In prav iz tega bara je zastava z napisom Caffe da Emilio, ki jo bodo na dražbi ponudili za izklicno ceno tisoč evrov. Iz istega filma bodo med drugim ponudili še uro, ki jo je nosil Cruise (njena izklicna cena je 3000 evrov).

Jopič, v katerem je po Overlooku lomastil Jack

Ponudili bodo tudi več predmetov iz filma Izžarevanje, kultne klasike žanra, v kateri je v glavni vlogi nastopil Jack Nicholson. Med njimi je eden najbolj ikoničnih kosov oblačil v zgodovini kinematografije - žametni jopič v barvi burgundca, ki ga je kot Jack Torrance v filmu nosil Nicholson. Izklicna cena zanj je 10.000 evrov.

Ekranizacija priljubljenega romana izpod peresa Stephena Kinga je zgodba o pisatelju Jacku Torranceu, ki se z ženo Wendy in sinom Dannyjem preseli v razkošen gorski hotel Overlook, kjer naj bi pozimi delal kot oskrbnik. Odročni hotel je zunaj sezone zaprt in zapuščen, toda zalog hrane je na pretek in Jack bi se lahko v miru posvetil svojemu pisanju, a se postopoma izkaže, da v hotelu vendarle niso sami. Kraj je poln prikazni in prividov, ostankov krvave, zlovešče preteklosti.

Na dražbi bodo ponudili še sedem raznobarvnih obeskov za ključe s številkami sob in preprogi iz Colorado Lounge, sobe, kjer je glavni junak filma pisal svoj roman.

Posebna redkost pa bo filmski trak z daljšim izsekom iz filma, in sicer s prizorom, ko Wendy na rokah nosi sina Dannyja. Kubrick je D'Alessandru filmski trak podaril, čeprav je bil znan po tem, da je po zaključeni montaži filmske trakove sežgal.

Na prodaj bodo tudi predmeti iz filma Popolna bojna oprema. Med njimi sta klobuk narednika Hartmana in olivno zelen vojaški brezrokavnik, ki ga je Kubrick nosil na snemanju in ima spredaj natisnjeno njegovo ime. Izklicna cena zanj je 10.000 evrov.

Eden bolj osebnih predmetov na dražbi bo oranžna platnena torba s črnim naramnim trakom, od katere se režiser nikoli ni ločil, ponudili pa bodo tudi sporočila, ki jih je režiser na roko napisal Emiliu in Jannette.

Eden največjih

Stanley Kubrick (1928—1999) se je rodil v New Yorku. V mladih letih je bil izvrsten šahist. Kariero je začel kot fotograf pri reviji Look, nato je snemal kratke in dokumentarne filme. Kot režiser je svoj prvi celovečerni film Strah in poželenje predstavil leta 1953, uveljavil pa se je s filmom Steze slave. Bil je ustvarjalec, znan po perfekcionizmu, skrbno vodeni kameri in nepristranskem, pogosto tudi ironičnem in pesimističnem pogledu na svet. Med njegovimi pomembnejšimi filmi so še Lolita, Odiseja 2001 in Peklenska pomaranča.

