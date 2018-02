Obuditev serije Seinfeld je po novem migrirala v kategorijo mogočega

Jerry Seinfeld je bil gost Ellen DeGeneres

14. februar 2018 ob 20:48

New York - MMC RTV SLO

Če je Jerry Seinfeld v času poplave ponovnega zaganjanja nekdaj aktualnih televizijskih serij dajal vtis, da je odporen proti maniji obujanja nekoč že pokopanih vsebin, je ameriški komik zdaj ta vtis razblinil.

63-letni Jerry Seinfeld je v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres namreč namignil, da je vrnitev humoristične serije, ki so jo snemali med letoma 1989 in 1998, "mogoča". Poleg Seinfelda je za serijo, ki si je hitro utrla pot do kar najširših množic in jo številni še danes navajajo kot najboljšo humoristično serijo vseh časov, stal še Larry David.

Serija o ničemer kot popkulturni fenomen

Konec 80. let preteklega stoletja sta si Seinfeld in David družno zamislila "serijo o ničemer", ki je nato prerasla v pravi popkulturni fenomen in se na malih zaslonih obdržala skoraj desetletje. Serija, za katero sta črpala navdih iz nanizanke The Abbott and Costello Show iz 50. let, je spremljala življenje glavnega junaka, samskega komika, in njegovih prijateljev, ki so ga popestrile "življenjske resnice" Seinfeldovih komičnih nastopov.

Ko so serijo umaknili s sporeda, je njen dvodelni konec zaznamovala neverjetna gledanost - pred male zaslone je bilo prilepljenih 75 milijonov Američanov. Serija je med drugim osvojila tri zlate globuse in se še zmeraj redno uvršča na seznam najboljših televizijskih vsebin.

Poleg Jerryja Seinfelda, ki je igral fiktivno različico samega sebe, so jedro ekipe tvorili še Julia Louis-Dreyfus kot ekscentrično nekdanje dekle glavnega junaka in njegova najboljša prijateljica Elaine Benes, Jason Alexander kot nevrotični in pod močnim vplivom staršev George Costanza in Michael Richards kot Seinfeldov ekscentrični sosed Cosmo Kramer.

Novo tisočletje, nove dejavnosti?

Kaj počne te dni Seinfeldova spremljajoča trojica? Serija Veep (Podpredsednica), v kateri igra Louis-Dreyfusova, se bliža koncu, Alexander snema svojo ne prav priljubljeno serijo Hit the Road na obstranskem Audience Networku, Richards pa v zadnjem desetletju ni bil opazneje prisoten v zabavni industriji. Seinfeldov "stric iz ozadja" Larry David pa se je lani po šestletnem premoru vrnil z deveto sezono HBO-jeve serije Curb Your Enthusiasm (Nikar tako živahno), v kateri upodablja samega sebe.

Najbolje plačan komik v ZDA

Seinfeld je, ko je bil v gosteh pri DeGeneresovi, kjer je promoviral svojo oddajo Comedians in Cars Getting Coffee, ki jo od 2012 snema za Netflix. Pri tem ga je voditeljica povprašala, ali obstaja možnost, da bi obudili serijo, ki je v devetih sezonah navrgla 180 epizod, trajajočih po dobrih 20 minut. "Mogoče je," je odvrnil Seinfeld, ki se je lani zavihtel na prvo mesto najbolje plačanih komikov v ZDA, s čimer je seveda požel burno odobravanje občinstva v studiu.

Še septembra drugačnega mnenja

V nasprotju s tem je lanskega septembra v pogovoru za Entertainment Weekly o morebitni ponovni združitvi ekipe Seinfelda dejal: "Čemu? Morda je fino, če ti je [serija] lahko še naprej pri srcu, v nasprotju s tem, da bi posegali v nekaj, kar je šlo precej dobro."

P. G.