Obzornik 63 - Vlak senc drvi proti Benetkam

Slovenski paviljon v Benetkah o begunstvu, potovanjih, sreči in vlaku

12. april 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kakšno zgodovino ima lahko nekajsekundni posnetek, ki so ga begunci lani posneli med potovanjem v podvozju vlaka na relaciji Beograd-Ljubljana? To je eno izmed vprašanj, ki si jih v projektu, s katerim bo Slovenijo zastopala na Beneškem bienalu, zastavlja umetnica Nika Autor.

Zanima jo fragment, ki ga poskuša umestiti v širšo sliko, se pravi nekajsekundni posnetek v zgodovino filma, ob tem pa na eni strani opozarja na aktualno družbenopolitično situacijo, v kateri živimo, in hkrati raziskuje pojem sreče kot univerzalno vrednoto.

Projekt, ki ga je Nika Autor vsebinsko zastavila skupaj s kustosinjo Andrejo Hribernik, sestavljata 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc in publikacija Novicam se ne odpovemo. Obiskovalcem 57. mednarodne umetnostne razstave v Benetkah ga bodo prvič predstavili 10. maja, tri dni pred uradnim odprtjem bienala.

Po besedah Nike Autor se Obzornik 63 - Vlak senc naslanja na formo obzorniškega filma oziroma njegovega nasprotnega pola - antiobzornika ter na formo esejističnega, eksperimentalnega in angažiranega filma. Skozi te tradicije prevprašuje teme, kot so begunstvo, potovanja, sreča in vlak kot podoba, ki je bila tolikokrat predstavljena skozi zgodovino filma. Obzornik 63 - Vlak je opisala kot zlepek citatov, pri čemer je večinoma uporabljala arhivske posnetke in posnetke iz filmov.

Kot je na predstavitvi letošnjega paviljona dejala kustosinja Andreje Hribernik, je novost letošnje predstavitve Slovenije na enem najpomembnejših umetniških dogodkov na svetu prav v tem, da projekt ni bil zastavljen že vnaprej, ampak sta ga z umetnico vsebinsko zasnovali skupaj. Proces nastajanja je bil zato po njenih besedah zelo fluiden in presenetljiv. Vanj so se skozi razmišljanje o sami predstavitvi v Benetkah vključevali različni sodelavci. Pri razvoju ideje sta sodelovala še Ciril Oberstar in Andrej Šprah.

V spremljajočem zborniku bo objavljenih 24 besedil domačih in tujih avtorjev. Po Šprahovih besedah bo sledil strukturi, ki je vpisana v formo obzornika. Združeval bo tako strokovna besedila kot literarne in vizualne elemente, osredotočene na analizo stanja na področju aktualne obzorniške dejavnosti in njenih ključnih žarišč. Hkrati bo odpiral možnost refleksije določenih zgodovinskih poudarkov, s katerimi aktualne pobude stopajo v dialog ali iz njih črpajo svoj ustvarjalni naboj. Publikacija bo izšla v slovenski in angleški različici.

Judita Krivec Dragan z ministrstva za kulturo je izrazila veselje, da jim je uspelo iz Galerija A+A, kjer so se tako umetniki kot organizatorji zelo trudili za uspešne predstavitve, slovenski nacionalni paviljon z letom 2014 preseliti v Arzenal. Tam so slovenski umetniki deležni pozornosti, kot si je zanje želijo. Spomnila je, da je bil zelo opažen prvi nastop na arhitekturnem bienalu s projektom Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt), a tudi vsa naslednja leta so imeli okoli 500.000 obiskovalcev.

Letošnji bienale, ki bo potekal med 13. majem in 26. novembrom, bo povezovala tema Viva arte viva. Slovenska umetnost bo zastopana tudi na osrednji razstavi, in sicer je umetniška direktorica Christine Macel vanjo vključila kolektiv OHO, Marka Pogačnika in Vadima Fiškina. Ob osrednji razstavi bo bienale ponudil 87 nacionalnih predstavitev v Giardinih, Arzenalu in drugje po mestu.

M. K.