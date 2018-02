Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dejan Bravničar – Čajkovski - Bartok (I.) Foto: SOJ RTV SLO/ZKP RTV Slovenija Milan Hudnik & Žiga Brank – Zoltan Kodály, Lucijan Marija Škerjanc. Foto: SOJ RTV SLO/ZKP RTV Slovenija Gregor Ftičar – Solo. Foto: SOJ RTV SLO/ZKP RTV Slovenija Duo Claripiano – V objemu dvojine. Foto: SOJ RTV SLO/ZKP RTV Slovenija Nina Šenk – Grdi raček. Foto: SOJ RTV SLO/ZKP RTV Slovenija Dodaj v

Od Bravničarjeve antologije do življenjske zgodbe Marije Bitenc Samec

Sveža bera založbe ZKP RTV Slovenija

16. februar 2018 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pod okriljem Založbe ZKP RTV Slovenija je lani izšlo osem glasbenih projektov širokega glasbenega razpona - od otroške glasbe do simfonične in džeza. Med drugim je glasbena zakladnica bogatejša za Grdega račka, ki ga je uglasbila Nina Šenk, Duo Claripiano sta se posvetila slovenski ljudski glasbi, ob svojem jubileju pa je s skupkom plošč postregel tudi violinist Dejan Bravničar.

Vsega skupaj so izdali 12 nosilcev zvoka. Že Bravničarjeva antologija prinaša pet albumov, ki so nastali ob violinistovem 80. rojstnem dnevu. Razgrinja razkošno glasbeno krajino solističnih, komornih in koncertno-simfoničnih del od Bacha in Mozarta prek najbolj priljubljenih koncertov Mendelssohna, Beethovna, Čajkovskega, Brahmsa in Sibeliusa do Bartoka, Ravela in Stravinskega.

Za razumevanje umetnika in slovenske glasbene kulture

Paleta skrbno restavriranih posnetkov, ki jih hrani nacionalni radijski arhiv, sega od leta 1964 do leta 1999. Kot je na predstavitvi povedal avtor strokovnega besedila na ploščah Borut Smrekar, antologija kot sijajen umetnikov portret obenem služi za boljše razumevanje slovenske glasbene kulture in odslikava tudi tedanji slovenski poustvarjalni čas.

Hočem postati pevka

V znamenju življenjskega jubileja se je lansko leto odvilo tudi za altistko Marijo Bitenc Samec, eno najizrazitejših slovenskih koncertnih solistk druge polovice 20. stoletja. Ob tej priložnosti je pri Celjski Mohorjevi družbi izšla monografija Hočem postati pevka, ob sodelovanju z RTV Slovenija pa še istoimenska plošča z 20 skrbno restavriranimi posnetki arij in samospevov.

Zelo zgodaj se je zavedala, da želi postati pevka, glasbeni talent v njej pa je prepoznal oče, ki je v veliki meri tudi zaslužen, da se je v svoje vloge vedno znala vživeti in jih odpeti čustveno. Tudi zaradi tega so ji bili samospevi vedno zelo ljubi. "Vztrajala sem od 7. do 85. leta in srečna sem, da sem izbrala ta poklic," pravi.

Tudi violončelist Milan Hudnik in violinist Žiga Brank sta se poklonila pomembni obletnici, in sicer 135 let od rojstva in 50 let od smrti madžarskega skladatelja Zoltana Kodalyja. Ob tej priložnosti sta posnela dve njegovi skladbi za violončelo solo ter za violončelo in violino. Dopolnjujeta jo z glasbeno govorico Lucijana Marije Škerjanca.

Duo Claripiano, ki ga sestavljata pianistka Tatjana Kaučič in klarinetist Dušan Sodja, se poklanjata slovenskemu ljudskemu izročilu. Nove skladbe za klarinet in klavir sta za projekt V objemu dvojine naročila osmim skladateljem različnih generacij. Andrej Makor denimo se v skladbi Histria et amor poigrava s prepoznavnimi napevi istrskih ljubezenskih pesmi.

Ta hip je najbolj svež projekt obetavne sopranistke Elvire Hasanagić. Njena zgoščenka samospevov Hrepenenje, ki je izšla na dan srednega sklepnega koncerta Zimskega festivala, prinaša pesmi Albana Berga, Huga Wolfa ter Slavka Osterca in Rada Simonitija. Rdeča nit vsem je hrepenenje po ljubezni, domu, prijateljih. Ploščo spremlja bogata knjižica z besedili vseh pesmi tako v slovenščini kot nemščini in angleščini.

Kako se oglašajo ptički, stare race, psi in labodi

Lanska nagrajenka Prešernovega sklada Nina Šenk je Andersenovega Grdega račka uglasbila za trobilni ansambel in pripovedovalko. Na zgoščenki z 12 pesmimi je slišati, kako se s pomočjo trobil oglašajo ptički, stare race, psi, labodi, kako zveni hladen veter in kako topla pomlad.

Harfistka Mojca Zlobko Vajgl in flavtistka Karolina Šantl Zupan sta poustvarili Mozartov znameniti koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru in dodali še interpretaciji dveh sonat, Mozartove in Bachove.

Mojster črno-belih tipk Gregor Ftičar je izdal prvi samostojni solistični album Solo, na katerem se predstavlja s priredbami skladb nekaterih največjih džezovskih mojstrov, kot sta George Gershwin in McCoy Tyner, pa tudi lastnimi avtorskimi skladbami.

