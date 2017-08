Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zagrebško občinstvo je lahko v zadnjih letih Pandurjevo estetiko občudovalo ob predstavah Michelangelo, Medeja ter Vojna in mir. Foto: Aljoša Rebolj Razstava Reboljevih fotografij v Dubrovniku bo odprta do 1. septembra. Foto: Aljoša Rebolj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od Kaligule do Michelangela: Pandurjev pečat na hrvaškem odru

V sklopu 68. Dubrovniških poletnih iger

24. avgust 2017 ob 16:26

Dubrovnik - MMC RTV SLO, STA

V sklopu Dubrovniških poletnih iger se z razstavo poklanjajo Tomažu Pandurju. Na ogled so postavili fotografije iz petih predstav lani umrlega režiserja, ki ga organizatorji 68. festivala označujejo za enega najpomembnejših, ki so zaznamovali sodobno hrvaško gledališče.

Pod naslovom Skulpture časa so na ogled fotografije, ki jih je na Pandurjevih predstavah posnel njegov redni fotografski sopotnik Aljoša Rebolj. Razstavljenih je 25 fotografij iz petih gledaliških predstav, ki jih je režiral na Hrvaškem. "Občinstvo ima zelo močne spomine na prepoznavno Tomaževo estetiko in na njegov gledališki jezik. Umetniki, ki so imeli priložnost z njim sodelovati, se spominjajo njegovega vizionarstva in sposobnosti izgradnje gledališke naracije in slik v močne, zaokrožene in nove celote," so organizatorji še zapisali ob razstavi.

Vpogled v Pandurjev opus zadnjih let

Občinstvo Dubrovniških poletnih iger se je imelo s Pandurjevim delom srečati leta 2012, ko so tam premierno predstavili dramo Medeja, ki jo je na oder postavil v sodelovanju s Hrvaškim narodnim gledališčem (HNK) iz Zagreba. Leta 2006 je z gledališčem Ulysses režiral predstavo Tesla Electric Company. Leta 2008 je v zagrebškem mestnem dramskem gledališču Gavella 2008 sledil Kaligula. V Zagrebu je nato v letih 2012 in 2013 na oder postavil predstave Medeja, Vojna in mir ter Michelangelo.

Rebolj je vrsto let s fotoaparatom spremljal Pandurjeve predstave, tudi tiste na Hrvaškem. Skulpture časa je fotografije s predstav opisal Rebolj sam, ki pravi, da so "podobe iz kozmične matrice, spomini na mogočo prihodnost, pokrajine aktivnih misli, ki potujejo z neverjetno hitrostjo v zraku, v nemem zraku sestavljenim iz slik".

Del fotografij so na Hrvaškem že predstavili, in sicer maja v zagrebški hiši za ljudi in umetnost Lauba, v kateri je Pandur leta 2013 gostoval z likovno razstavo Dječaci (Dečki). V Dubrovniku bo razstava na ogled do 1. septembra.

M. K.