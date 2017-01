Od mrtvih vstaja nanizanka Will in Grace: deset novih delov

Na male zaslone se vračajo že februarja

18. januar 2017 ob 20:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Trend popkulturne nostalgije je zadišal tudi mreži NBC: potrdili so že nekaj časa obstoječe govorice, da se na male zaslone vrača humoristična nanizanka Will in Grace.

Po vzoru nedavnega Netflixovega uspeha z "oživljanjem" serije Midve z mamo se tudi Will in Grace vračata v okrnjeni obliki - nova sezona bo imela samo deset delov.

Serija, ki je bila vrsto let stalnica NBC-jevega sporeda, je od leta 1998 naprej spremljala dogodivščine najboljših prijateljev Willa (Eric McCormack) in Grace (Debra Messing); to je bila namreč ena prvih serij, ki je v eno izmed glavnih vlog postavila homoseksualni lik. Štrene so jima mešali ekscentrični prijatelji, predvsem vehementni Jack (Sean Hayes) in zapita, cinična Karen (Megan Mullally).

Bolj ali manj cela ekipa se vrača v isti postavi

Vsi štirje protagonisti se za televizijsko reprizo vračajo pred kamere. Nespremenjena je tudi zasedba posadke: izvršna producenta serije bosta njena prvotna avtorja, Max Mutchnick in David Kohan. Na režiserjev stolček se vrača James Burrows, ki je režiral vseh 188 epizod v do zdaj obstoječih osmih sezonah nanizanke.

"Navdušeni smo, da se ena najinteligentnejših, najduhovitejših in prelomnih komedij v zgodovini NBC-ja vrača," je v izjavi za javnost potrdil direktor zabavnega programa Robert Greenblatt. "To je bila revolucionarna serija na vseh področjih - od boja za pravice istospolnih pa do političnih komentarjev, ki jih je zamaskirala v brzovlak duhovite popkulture. In zdaj se vrača tja, kamor spada."

Glas LGBT-skupnosti

Govorice o potencialni vrnitvi serije so začele krožiti lani, ko je igralska zasedba skupaj posnela oglas, ki je ljudi pozival k udeležbi na predsedniških volitvah. "Z Davom sva absolutno navdušena nad priložnostjo, da napiševa, o čem Will, Grace, Jack in Karen razmišljajo v letu 2017," je Mutchnick zapisal v svojo izjavo.

"Nebeško je bilo," je Messingova oktobra lani za New York Times povedala o ponovnem snidenju s svojimi nekdanjimi soigralci. "Deset let in pol je minilo, odkar smo bili nazadnje skupaj v isti sobi. Res je bila prava obletnica: imeli smo istega kostumografa, istega režiserja, istega direktorja fotografije."

16 emmyjev

V svojih osmih sezonah je nanizanka Will in Grace nabrala neverjetnih 83 nominacij za emmyje, domov pa v skupnem seštevku odnesla 16 kipcev, tudi igralska priznanja za vse štiri glavne zvezdnike.

V zadnjih sezonah so že vsi štirje zvezdniki odlično služili - neuradno vsak po 600 tisoč dolarjev na epizodo - izposlovali pa so si tudi deleže od zaslužka od predvajanj. Nobenega izmed njih pozneje nismo več videli v kaki tako odmevni vlogi. McCormack je bil v resnici edini, ki ima trenutno svojo serijo, kanadsko znanstvenofantastično dramo Travelers.

A. J.