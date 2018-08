Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glavna oseba romana Moskoviada je pravzaprav Moskva, središče razpadajočega imperija. Foto: Cankarjev dom Nepoznane pesmi Pabla Nerude so leta 2014 odkrili med kupi drugih dokumentov, ki so bili nametani v škatlah rokopisov. Foto: EPA Dodaj v

Od neobjavljenih pesmi Pabla Nerude do zgodbe o razpadu Sovjetske zveze

Knjižne novosti Cankarjeve založbe

24. avgust 2018 ob 15:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cankarjeva založba je med novostmi predstavila neobjavljene pesmi Pabla Nerude in Moskoviado, v kateri lanski dobitnik vilenice Jurij Andruhovič opisuje razpadanje Sovjetske zveze in nacionalizem, ki je sledil. Izšla sta tudi romana Poletne počitnice Nine Bussmann in Preiskovalec Dragana Velikića.

Še neznane pesmi slovitega čilskega pesnika Pabla Nerude je Cankarjeva založba izdala v knjigi Tvojih nog se dotikam v senci in druge neobjavljene pesmi. Odkrili so jih leta 2014 med kupi drugih dokumentov, stlačenih v škatle rokopisov, datirali pa so jih v obdobje od 50. let prejšnjega stoletja do pesnikove smrti leta 1973.

Po besedah Veronike Dintinjana, ki jih je prevedla skupaj s sestro Christi Dintinjana, jih je pisal na zavihke pisemskih ovojnic, na menije oziroma kamor jih je pač lahko, v njih pa se dobitnik Nobelove nagrade za literaturo dotika vseh velikih tem, ki so značilne zanj: od ljubezni, njegove domovine in poezije do širšega sveta. Neruda je v njih predstavljen v svoji celoti, pravi.

Ukrajinski pisatelj Andruhovič v Moskoviadi pripoveduje o študentu literature Ottu, ki z drugimi pisateljskimi upi z vseh koncev Sovjetske zveze prebiva v študentskem domu. Je pijanec, antijunak, njegova mesečniška blodnja po labirintu mesta pa alegorija zadnjih dni države.

Glavna oseba romana je pravzaprav Moskva, središče razpadajočega imperija, opisana ne le v jeziku kolonije – ukrajinščini –, ampak tudi v izredno mračnih tonih, kjer se realizem meša s fantazmagoričnimi podobami, polnimi objestnega, črnega, a tudi karnevalskega smeha.

Urednik Aljoša Harlamov je na predstavitvi poudaril, da je Moskoviada napisana v Andruhovičevem slogu, ki je zelo satiričen in ne prizanaša nikomur. Knjiga sledi njegovemu romanu Dvanajst krogov, ki je v slovenščini izšel leta 2003 pri Mladinski knjigi. Prevajalca sta bila znova Primož Lubej in Janja Vollmaier Lubej.

Poletne počitnice so prozni prvenec Nine Bussmann, z njim je mlada nemška avtorica po besedah Harlamova požela veliko zanimanje v domovini. Za glavnega junaka romana je postavila suspendiranega učitelja matematike in fizike, pedantnega moškega, ki med brskanjem po vrtu brska tudi po svoji preteklosti, skozi njegov miselni tok pa se bralcu razkrije njegova življenjska zgodba. Pri tem zgodba neprestano kroži okrog dogodka z učencem, zaradi katerega so učitelja suspendirali.

Po urednikovem mnenju gre za zelo ponotranjeno in refleksivno knjigo, ki se obenem bere kot psihološka kriminalka, v ozadju pa se skriva groza vsakdanjega življenja. Roman je poslovenil Jaša Drnovšek.

Eden najbolj znanih srbskih avtorjev v Evropi Dragan Velikić v romanu Preiskovalec pripovedovalca sooči z materino smrtjo, s tem pa se začne skoraj detektivsko raziskovanje ne samo preteklosti družine, temveč celotnega kroga, v katerem je glavni junak živel. Dotika se tudi temne povojne jugoslovanske preteklosti.

Po urednikovih besedah avtor s to knjigo bralca spusti v zelo osebne vsebine, pri čemer se močno osredotoča na detajle. Prevod je podpisala Đurđa Strsoglavec.

