Od otroških igrač do pohištva – 25 let slovenskega oblikovanja v lesu

Razstava bo odprta do 25. februarja

14. februar 2017 ob 10:37

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Z lesenimi izdelki slovenskih oblikovalcev z dolgoletnimi izkušnjami, pa tudi avtorje, ki šele dobro začenjajo svojo kariero, se Slovenija v Zagrebu predstavlja kot pomembno evropsko deželo lesa. V hiši arhitekture Oris bodo danes v ta namen odprli razstavo Les25 - Izbor sodobnega slovenskega oblikovanja v lesu.

Na razstavi, ki je nastala ob lanski 25-letnici samostojnosti Slovenije, se predstavlja 16 slovenskih arhitekturnih in oblikovalskih studiev, les pa bo tudi tema omizja in poslovnih srečanj med slovenskimi in hrvaškimi podjetji.

Zaradi svoje izjemne pogozdenosti se Slovenija toliko bolj zaveda, da je les naravna danost, ki ponuja številne priložnosti. Država je les prepoznala kot strateški material, saj aktivno podpira izdelavo lesenih izdelkov, ki jih slovenska podjetja uspešno tržijo, piše v predstavitvi postavitve. Razstava Les25 vključuje prav projekte in izdelke, ki odražajo takšno strateško razmišljanje. . Vsebinsko želi razstava predstaviti Slovenijo v evropskem prostoru, obenem pa predstaviti kratek zgodovinski presek oblikovanja lesa v Sloveniji.

Projekti zadnjih petih let

Do 25. februarja bodo na ogled različni projekti iz lesa, ki so nastali v minulih petih letih - od otroških igrač in fotoaparatov preko luči in pohištva. Predstavljena bosta tudi mobilna informacijska točka za Triglavski narodni park ter slovenski paviljon na Expu v Milanu.

Na ogled so tako dela že prepoznavnih slovenskih oblikovalcev kot mlajših avtorjev, ki se še izobražujejo, a že uspešno sodelujejo s proizvajalci in uporabniki. Mnogi predstavljeni projekti so bili nagrajeni v Sloveniji in tujini.

V četrtek pripravljajo okroglo mizo na temo Slovenska arhitektura in oblikovanje lesa, na katerem bodo sodelovali arhitekta Blaž Rupar in Robert Jonathan Loher ter industrijski oblikovalec Janez Mashoni.

Po sredi se bodo predstavila tudi slovenska podjetja in njihovi hrvaški partnerji. 23. februarja pa bo organizirano poslovno srečanje slovenskih in hrvaških podjetnikov, ki bodo obravnavali možnosti za opremljanje turističnih objektov in energetsko obnovo javnih poslopij.

Razstava Les25 je bila junija, ob 25-letnici slovenske samostojnosti, na ogled v avli ministrstva za kulturo v Ljubljani.

