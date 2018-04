Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava bo odprta do 17. junija. Foto: Galerija sodobne umetnosti Celje Proces nastajanja animirane zgodbe predstavljajo s skicami, zgodborisi in izrezljankami. Med drugim so na ogled tudi lutke, s katerimi je Špela Čadež ustvarila napovednik za novo sezono priljubljene Netflixove serije Oranžna je nova črna (Orange is the New Black). Foto: Galerija sodobne umetnosti Celje Dodaj v

Od skice do filma: 11 let slovenskega animiranega filma

Prva skupinska predstavitev v galerijskem prostoru

13. april 2018 ob 19:39

Celje - MMC RTV SLO, STA

Sprehod po zadnjih 11 letih slovenskega animiranega filma pokaže, da je ta v dobri kondiciji. Na pot so se odpravili v Galeriji sodobne umetnosti Celje, kjer predstavljajo ključne avtorje tega področja, njihove filme, pokažejo pa tudi, kako animirani film pravzaprav nastaja.

Razstava Slovenski animirani film 2006-2017 je prvi poskus skupinske predstavitve slovenskih avtorjev animiranih filmov v galerijskem prostoru. Ker pa film najlepše nagovori na filmskem platnu, bo razstavo pospremila tudi dvodnevna revija slovenskega animiranega filma v kinu Metropol. Potekala bo danes in jutri, na njej pa bodo predstavili več kot 60 slovenskih animiranih filmov, nastalih v obdobju med letoma 2014 in 2017.

Prva izdaja Revije slovenskega animiranega filma je bila namreč prav leta 2014 v izolskem kinu Odeon in tako bodo zdaj v Celju na ogled vsi filmi, ki so jih v obdobju odtlej ustvarili tako slovenski profesionalni ustvarjalci animiranih filmov kot tudi študenti in neodvisni avtorji.

Ključni ustvarjalci zadnjih let

Pregledna razstava predstavlja delo 22 profesionalnih avtorjev in avtoric animiranih filmov, ki so ustvarjali v izbranem časovnem obdobju in so močno zaznamovali področje slovenskega animiranega filma. Med predstavljenimi avtorji so Špela Čadež, Dušan Kastelic, Grega Mastnak, Katarina Nikolov, Nejc Saje, Kolja Saksida, Brane Solce, Koni Steinbacher in Leon Vidmar.

Obiskovalci razstave lahko na tej pogledajo v zakulisje procesa nastajanja animiranega filma. Ogledati si je mogoče skice in risbe za animirane filme, zgodborise, izvirne lutke, izrezljanke in dele scenografij za lutkovne in animirane filme v tehniki kolažne animacije ter digitalno natisnjene sličice iz 2D- in 3D-računalniško animiranih filmov.

Razstava, ki jo lahko ujamete do 17. junija, je nastala v koprodukciji Društva slovenskega animiranega filma in Galerije sodobne umetnosti Celje ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra. Partnerja dogodka sta biro za komuniciranje Pikto in mednarodni festival animiranega filma Animateka.

M. K.