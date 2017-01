Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med serijami, ki prihajajo letos na Televizijo Slovenija, velja omeniti Medičejce, zgodbo o znameniti florentinski družini, mecenih številnih renesančnih mojstrov. V seriji med drugim nastopata Dustin Hoffman in eden od Starkov iz Igre prestolov, Richard Madden. Foto: Promocijsko gradivo Med filmi tedna bo na primer na ogled najnovejši izdelek španskega cineasta Pedra Almodovarja Julietta. Foto: Cinemania group V sklopu zaznamovanja 500-letnice reformacije bodo na sporedu programi nemških javnih televizij, ki so se osredotočile na osebnost Martina Lutra. Foto: EPA Med številnimi jubileji, ki se jih bodo spomnili v dokumentarnem programu, je tudi 110-letnica ustanovitve Narodne galerije, ki jo bodo v osrednjem hramu slovenske likovne umetnosti praznovali prihodnje leto. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Prihaja nov zabavni kviz, pa tudi nova kuharska oddaja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od Steklih lisic do Adrenalincev, od portreta Ruth Vavpotič do Ite Rine

Kaj vse pripravlja Kulturno-umetniški program

25. januar 2017 ob 20:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Kulturno-umetniškem programu Televizije Slovenija bodo letos med drugim končali nov celovečerni film Stekle lisice, pripravljajo cel kup dokumentarnih poklonov prihajajočim jubilejem (sto let smrti Ivana Cankarja, 500 let reformacije in Plečnikovo leto), glasbeni portret o Ruth Vavpotič in še marsikaj drugega.

Program letošnjega leta je na torkovi predstavitvi osvetlila odgovorna urednica Kulturnega in umetniškega programa Živa Emeršič. Med lastno produkcijo je poudarila vidnejše projekte igranega programa. V tem dokončujejo celovečerni film Stekle lisice, ki jih po scenariju Jureta Ivanušiča snema Boris Jurjaševič. Začeli bodo snemanje filma Do zvezd in nazaj po scenariju Irene Svetek in v režiji Marka Šantiča. Razpis pa bodo pripravili za 25-minutne nadaljevanke oziroma serije "v želji, da bi imeli čez vse leto kontinuirano ponudbo domačega programa te zvrsti, ki privablja veliko gledalcev".

V dokumentarnem programu bosta središču družbena stvarnost in zgodovina. Že sredi februarja prihaja na male zaslone film lastne produkcije Med zidovi. Spomnili se bodo pomembnejših jubilejev – stoletnice slovesa Ivana Cankarja, 500-letnice reformacije, jeseni se bodo vrnili na bojišča prve svetovne vojne. Pripravljajo še dokumentarne filme ob stoletnici smrti Janeza Evangelista Kreka, pospremili bodo Plečnikovo leto, stoletnico Narodne galerije, 110-letnico velike igralke Ite Rine.

V uredništvu za resno glasbo in balet se bodo letos posvetili predvsem seriji Po sledeh baleta, posvečeni 100. obletnici slovenskega poklicnega baleta, med glasbenimi portreti pa končujejo zgodbo Ruth Vavpotič, prve slovenske koreografke v mednarodnem prostoru. Pripravili bodo tudi izbor za tekmovanje Evropski mladi plesalci.

V uredništvu oddaj o kulturi bodo še naprej spremljali redno dogajanje doma in v tujini, od filma do glasbe, literature do moderne umetnosti in arhitekture do industrijskega oblikovanja. Še posebno skrbno razvijajo osrednjo oddajo o kulturi Osmi dan, polemično omizje Panoptikum, Kulturo po Odmevih in Profil, pogovore s pomembnimi osebnostmi, ne samo iz sveta kulture, temveč tudi diplomati, zgodovinarji, sociologi.

Med otroškim in mladinskimi oddajami je spomnila na Male sive celice, ki so jih lani pomladili in prenovili. Med pomladnimi novostmi pa je napovedala novo oddajo za gledalce, stare od štirih do osmih let, Čudogozd, za mladostnike pa V svojem ritmu, preplet glasbe in življenjskega sloga mladih. Med novostmi je še koprodukcijska serija Adrenalinci, ki bo v desetih delih spremljala skupino mladih adrenalinskih navdušencev na njihovih dogodivščinah po vsej Sloveniji. Z gledalci ostaja tudi nerodni Srečo kuha cmok.

V izobraževalnem programu so spomnili na svoje osrednje oddaje Turbulenca, Ugriznimo znanost in Posebna ponudba, prav tako na niz dokumentarnih izobraževalnih oddaj, ki se posvečajo naravni in kulturni dediščini, duševnemu zdravju, slovenskemu jeziku oziroma narečjem in znanosti. V okviru EBU-ja se vključujejo v serijo filmov o težavah izseljencev v Evropi. Sodelujemo z različnimi institucijami, znanstvenimi središči, fakultetami, inštituti in evropskimi skladi, vse z namenom pokazati čim bolj povezano podobo vsega, kar nas obdaja. Prav tako razvijajo Miniature, kratek izobraževalno-informativni format, ki bo v nekaj minutah nevsiljivo poučil gledalca o različnih temah. Prvi sveženj bodo posvetili slovenski kulturni zgodovini, od poezije do arhitekture.

V verskem programu bodo poleg gledalcem dobro poznanih oddaj Obzorja duha, Ozare, Sveto in svet posebno pozornost namenili 500-letnici reformacije, v tem okviru bomo tudi pridobili in objavili nekaj programov nemških javnih televizij, ki so se osredotočile na osebnost Martina Lutra.

V uredništvu tujih programov bodo še naprej stavili na svoje najbolj prepoznavne blagovne znamke. V ciklu Film tedna bo tako spomladi med drugim sporedu Dobra žena Mirjane Karanović, Julietta Pedra Almodovarja in Mustang turškega režiserja Deniza Gamzeja Ergüvena. V Kinoteki pripravljajo cikel Novi Hollywood, najznamenitejše filme iz osemdesetih let, ob nedeljah pa bodo gledalci lahko gledali serijo Winnetou. Ob četrtkih ponoči bodo v Sedmem pečatu predstavili novi grški film. Med serijami velja omeniti Night Manager s Hughom Lauriejem, Medičejce z Dustinom Hoffmanom in provokativno hrvaško serijo Novine, žanrsko mešanico kriminalke in telenovele.

M. K.