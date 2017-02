Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Whtimana, ki se je sprehajal po območju med transcedentalizmom in realizmom, pogosto označujejo za očeta prostega verza. Foto: Reuters Za časa življenja je veljal za kontroverznega pesnika, še posebej zaradi zbirke Travne bilke, v kateri ne manjka odkrite spolnosti. Foto: Reuters Sorodne novice Walt Whitman, anonimni državni birokrat Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odkrili "bizarni" roman Walta Whitmana, po katerem se je zapisal poeziji

Deloma avtobiografsko delo?

22. februar 2017 ob 11:46

New York - MMC RTV SLO/STA

V arhivih viktorijanskega newyorškega časnika Sunday Dispatch se je skrival izgubljen roman ameriškega pesnika Walta Whitmana.

Delo The Life and Adventures of Jack Engle ni podpisano, a kot navaja britanski The Guardian, ustreza podrobnemu osnutku za projekt v Whitmanovemu zvezku, za katerega so poznavalci menili, da ga je opustil.

Revija Walt Whitman Quarterly Review, v celoti posvečena delom tega književnega velikana, roman po delih brezplačno objavlja na svoji spletni strani. Urednik revije Ed Folsom je povedal, da najdba v arhivu Kongresne knjižnice predstavlja pomemben doprinos k raziskovanju, kako se je Whitman oblikoval kot suveren in predan pesnik.

Folsom je povedal, da je v romanu mogoče zaznati trenutek, ko se je Whitman odločil, da nobena prozna oblika ne ustreza njegovi želji po izražanju, nakar se je zapisal poeziji.

Zabavno, objestno ... bizarno delo

Dogajanje v romanu je postavljeno v New York leta 1852, napisan pa je bil v istem obdobju, ko je Whitman ustvarjal zbirko Travne bilke, ki je izšla leta 1855. Odkritelj dragocenega dela Zachary Turpin s Houstonske univerze je roman The Life and Adventures of Jack Engle opisal kot zabavno, objestno, kreativno in zvito, pa tudi bizarno delo.

V ospredju 36.000 besed dolgega romana je skorumpirani odvetnik Covert, ki želi mladoletni siroti Marthi speljati pravico do dediščine. Njegov pomočnik Jack pa se odloči, da ji bo pomagal in pri tem odkrije, da je med njima globlja vez. Zdi se, da je roman deloma avtobiografski, saj je bil tudi Whitmanov oče žrtev odvetniške prevare.

Turpin je povedal, da se je do romana dokopal ob pregledovanju gradiva o Whitmanu. "Vse se je ujemalo. Ime Jack Engle, leto, ime časnika, s katerim je že poprej sodeloval," je povedal in dodal, da je iskrica preskočila, ko se je ime junaka iz njegovih zapiskov, ujemalo z imenom v naslovu romana: "Nisem mogel verjeti, da sem bil v nekem trenutku edini na svetu, ki je vedel za to knjigo!"

Whitman danes velja za enega najvplivnejših ameriških pesnikov vseh časov. A v 19. stoletju so njegove pesmi, zbrane v zbirki Travne bilke, zaradi eksplicitnih omemb spolnosti označevali za kontroverzne. Pesnik je umrl leta 1892, star 72 let.

