Odkrili nove črke na kumranskih rokopisih, morda tudi obstoj do zdaj neznanega rokopisa

Nasina tehnologija uporabljena na fragmentih

2. maj 2018 ob 14:42

Jeruzalem - MMC RTV SLO

Na slavnih kumranskih rokopisih je izraelski raziskovalec odkril nove znake, kar mu je omogočila nova tehnologija za obdelavo slik, z uporabo katere so zdaj prvič postale vidne črke na teh približno dva tisoč let starih fragmentih.

Gre za tehnologijo, ki je bila prvotno razvita za potrebe ameriške vesoljske agencije Nasa. To sveže odkritje je danes potrdila predstavnica izraelskega urada za starine, ki ima sedež v Jeruzalemu.

Naključna pastirjeva najdba

Mrtvomorski rokopisi, kakor se jih tudi imenuje, osvetljujejo začetke judovstva in krščanstva ter spadajo med največje arheološke najdbe vseh časov. Prve je leta 1947 v votlini blizu naselja Kumran po naključju odkril pastir. Veljajo za edine judovske dokumente iz Biblije, ki niso bili napisani s časovnim zamikom. Zato so pomemben dokaz, ki nam lahko veliko pove o političnem in verskem življenju tistega časa. Najmanj eden izmed dokumentov je nastal od 21. leta pr. n. št. do 61. leta n. št.

S prostim očesom nevidne črke

Zaradi majhnega formata zvitkov, predvsem pa njihovega slabega stanja, so nekatere fragmente po njihovem odkritju preprosto zapakirali v škatle, beremo v danes objavljenem sporočilu za javnost. Oren Ableman, raziskovalec in doktorand na hebrejski univerzi v Jeruzalemu, je torej pred kratkim s pomočjo infrardeče luči zaznal sledi črnila, ki sicer niso vidne s prostim očesom.

Ableman je dejal, da je delal na približno 82 fragmentih, ki so bili shranjeni v škatlah za cigare v stanju, v kakršnem so bili leta 1956, ko so jih izkopali arheologi. Abelman je pred približno letom in pol začel sortirati škatle s fragmenti kot del projekta inventure in katalogizacije. Dejal je, da mora sortirati še okoli dvajset škatel, v katerih je od nekje stotih do zgolj treh fragmentov po škatli.

Zares majhni fragmenti rokopisov

Starohebrejske črke, ki jih je zaznal na enem izmed fragmentov, bi lahko nakazovale na obstoj do zdaj neznanega rokopisa. Tega fragmenta namreč ni bilo mogoče pripisati nobenemu izmed znanih rokopisov, kar povečuje možnost, da pripada kakemu še neznanemu rokopisu, trdijo strokovnjaki.

Za en nadaljnji fragment pa je Abelman ugotovil, da bi lahko pripadal t. i. tempeljskemu zvitku, ki govori o novem templju, njegovi zgradbi in opremi. Pa tudi o tempeljskem bogoslužju, še posebej o sobotnih daritvah in več drugih praznikih. Glede na sporočilo za javnost so fragmenti res majhni, saj merijo le centimeter in pol krat en centimeter.

P. G.