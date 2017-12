Odkrili plakat, ki naj bi s prodajo odpustkov pomagal pri izgradnji kölnske katedrale

Pozivanje v letih, ko se je gradnja katedrale zaustavila

23. december 2017 ob 12:42

Köln - MMC RTV SLO

V kölnski univerzitetni in mestni knjižnici so med tiskovinami, ki jih hranijo, naleteli na pomembno odkritje, in sicer plakat z začetka 16. stoletja, ki poziva k prispevanju sredstev za izgradnjo tamkajšnje katedrale v zameno za podelitev odpustkov.

Plakat, ki je "izjemno dobro ohranjen", kot so sporočili iz službe za stike z javnostmi univerze v Kölnu, v latinskem jeziku poziva k darovanju za izgradnjo katedrale. Kdor plača, si zagotovi mesto v nebesih, bi lahko z nekaj besedami povzeli logiko, ki stoji za prodajo odpustkov. Na ta 500 let star enostransko potiskan razglas velikosti 18,5 x 25,5 centimetra je na visokošolskem oddelku knjižnice odkrila knjižničarka Irene Bischoff.

Zgodnja oblika množičnega financiranja

Tovrstni skupni model financiranja je bil nekoč nekaj popolnoma uveljavljenega, gre pa za prvi znani primerek tovrstnega pozivanja k sredstvom za izgradnjo kölnske katedrale, ki je bila takrat že delno postavljena. Gradnja se je začela leta 1248 in se ustavila leta 1473, tako da je mnogo let ostala nedokončana. Gradbena dela so nadaljevali v 19. stoletju in katedralo končali po prvotnem načrtu šele leta 1880.

Pozneje uporabljen kot "star papir"

Dokument je bil v knjižnici v zvezku, ki je vseboval dve različni tiskovini. "Sledi v knjigi kažejo, da je bil ta plakat uporabljen kot makulatura za platnice. Ponovna uporaba starega papirja ni bila takrat nič nenavadnega. Ko je plakat tako rekoč opravil svoje delo, so ga uporabili za učvrstitev platnic knjige. K sreči pa ga med to predelavo niso razrezali," je povedala Christiane Hoff Rath, vodja oddelka za zgodovinske zbirke, konservatorstvo in digitalizacijo.

Verjetno visel na steni katedrale

Plakat so odkrili že pred nekaj meseci, znanstvena študija pa je zdaj pokazala, da je najverjetneje visel kar v sami katedrali, katere vzdolžna in stranski ladji so bile v tistem času že postavljene. Predpostavlja se, da je mogoče visel v bližini škatle, v kateri so zbirali donacije. Formulacija na plakatu datum per copiam daje vedeti, da gre za ponatis izvirnika iz leta 1487. Iz besedila plakata je mogoče sklepati, da nagovarja duhovščino, ki je obvladala latinski jezik.

Plačana pot v nebesa?

Velja omeniti, da plakat izvira iz časa, ko je Martin Luter v Wittenbergu udaril s svojimi 95 tezami tudi proti prodaji odpustkov. Cerkvene tradicije, med katerimi je izpostavil tovrstno odpuščanje grehov v zameno za denar, ne bi smele imeti nad božjo besedo prav nobene avtoritete, je bil prepričan Luter.

Poleg besedila, ki poziva k prispevanju donacij, sta na plakatu še dva grba. Na zgornjem delu je grb same katedrale, spodaj pa grb kölnskega nadškofa Hermanna von Wieda (1477-1552), ki je pozneje - morda zanimivo - poskušal uvesti reformacijo tudi v Kölnu, vendar pri tem ni bil uspešen.

P. G.