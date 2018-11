Odkrili starodavni portret mladega kratkolasega in golobradega Jezusa

Najdišče v Izraelu je sicer znano že skoraj 150 let

17. november 2018 ob 14:23

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Na steni zapuščene bizantinske cerkve v izraelski puščavi Negev so odkrili tisočletje in pol star portret mladega Jezusa.

Razvaline dotične cerkve so arheologom sicer znane že skoraj 150 let, vendar so nove raziskave to zbledelo podobo identificirale kot mladostnega Jezusa s kratkimi, kodrastimi lasmi, ki je v nasprotju z njegovimi tradicionalnimi upodobitvami z dolgimi lasmi in brado.

"Njegov obraz je tam, gleda nas," je za izraelski portal Haaretz dejala umetnostna zgodovinarka Emma Maayan-Fanar ob spoznanju, da gre za upodobitev Jezusa Kristusa. Maayan-Fanarjeva je glavna avtorica članka, objavljenega poleti v reviji Archeology, ki je posvečen nedavnim ugotovitvam o teh ruševinah bizantinske vasi Shivta, ki jo je leta 1871 odkril raziskovalec Edward Henry Palmer.

Vas s tremi zgodnjekrščanskimi cerkvami

Vas Shivta je bila na vrhuncu razvoja kakšnih 650 let, in sicer med petim in šestim stoletjem, v njej pa so bile tri zgodnjekrščanske cerkve. Slabo ohranjena slika se nahaja nad krstno pisavo in najverjetneje prikazuje Kristusov krst, ki ga je izvedel Janeza Krstnik, kar je tudi sicer priljubljena upodobitev v zgodnji krščanski in bizantinski umetnosti.

Stenska slika "pripada ikonografski shemi kratkolasega Kristusa, ki je bila še posebej razširjena na egipčanskem in sirsko-palestinskem območju, vendar je v poznejši bizantinski umetnosti ni več za zaznati. /…/ Upodobitev Kristusa kot mladeniča ustreza simboličnemu pojmu krsta kot ponovnega rojstva," beremo v članku.

Poslikave znane že od minulega stoletja

Arheologi so že v 20. stoletju zaznali stenske poslikave v tej cerkvi v puščavi Negev, vendar jih doslej še ni nihče raziskal. Vendar to dejstvo ni tako zelo presenetljivo, saj se nahajajo precej visoko na cerkvenem stropu, so močno poškodovane in prekrite z umazanijo, ki se je na njih nabirala skozi stoletja.

Odkritje zgodnjekrščanske umetnosti v Shivti je še posebej pomembno, saj se je do danes ohranilo le malo bizantinskih umetnin iz tega obdobja. V prvih dveh obdobjih bizantinskega ikonoklazma je bila uporaba verskih podob prepovedana.

Edina tamkajšnja upodobitev Jezusovega krsta

V Izraelu se je ohranilo zelo malo starodavnih upodobitev Jezusa. Glede na članek Emme Maayan-Fanar in njene ekipe niso na območju tega arheološkega najdišča odkrili nobenega drugega primerka upodobitve Jezusovega krsta iz obdobja pred bizantinskim ikonoklazmom. Kot je izpostavljeno v članku, lahko ta umetnina "osvetli krščansko skupnost bizantinske Shivte in zgodnjekrščanske umetnosti po vsej regiji."

Sicer pa za najzgodnejšo znano upodobitev Jezusa velja tista, ki so jo odkrili v cerkvi Dura-Europos v Siriji, za katero so ocenili, da je nastala med letoma 233 in 256.

Archaeologists Thrilled by Discovery of Ancient ‘Jesus Face’ Painting https://t.co/jaycsD27uR via Western Journal pic.twitter.com/rrlOkPpZIr — Israel News Links (@IsraelNewsLinks) 14 November 2018

