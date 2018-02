Odkritje 2.500 let stare nekropole odpira nov vpogled v življenje starih Egipčanov

Oblasti si želijo vrnitve turistov

27. februar 2018 ob 09:47

Kairo - MMC RTV SLO, STA

V bližini Minje, južno od egiptovske prestolnice Kairo so arheologi odkrili več kot 2.500 let staro nekropolo, v njej pa med drugim tudi zlato masko, okoli 40 sarkofagov iz apnenca in okoli 1.000 kipov.

"To je šele začetek novih odkritij. Menim, da bomo za izkopavanja na območju nekropole potrebovali najmanj pet let," je pomembno odkritje pospremil egiptovski minister za umetnine starega Egipta Kaled el Enani. Najdbe bodo ponudile dober vpogled v življenje starih Egipčanov.

Med odkritji arheologi poudarjajo grobnico visokega svečenika Tota, ki je v staroegipčanski mitologiji bog modrosti, začetnik znanosti in umetnosti.

Pri izkopavanju na območju nekropole, ki leži štiri kilometre severno od območja Tuna al-Gebel, kjer so lani našli 17 mumij, so egiptovskim kolegom pomagali tudi arheologi iz Münchna in Hildesheima. Gre za najnovejše v vrsti arheoloških odkritij, o katerih v zadnjih mesecih poročajo iz Egipta. V tem mesecu so odkrili 4400 let staro grobnico v bližini piramid v Gizi, šlo naj bi za grobnico duhovnice iz pete dinastije, marca lani pa so v Kairu našli kolos, ki naj bi bil upodobitev kralja 26. dinastije Psamtika.

Oblasti upajo na vrnitev turistov

Egiptovske oblasti pričakujejo, da bodo nova odkritja pripomogla tudi k vrnitvi turistov. Po političnih nemirih leta 2011 in terorističnih napadih v zadnjih letih se je namreč število turistov v Egiptu močno zmanjšalo.

