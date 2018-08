Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Neprimerne šale, ki jih je James Gunn na družbenem omrežju Twitter objavil pred več leti, je junija letos izbrskal spletni portal Daily Caller. V objavah je filmski ustvarjalec posmehljivo pisal o pedofiliji in posilstvih. V eni izmed objav je zapisal: "Všeč mi je, ko se me mladi dečki dotikajo na zanimivih mestih." Foto: AP James Gunn je, ko je bil še na čelu projekta, napovedal, da bomo v tretjem delu franšize Varuhov galaksije zadnjič videli trenutno postavo glavnih junakov. Že predtem je enkrat izjavil, da bo naslednji film "končal to različico Varuhov". Foto: Kolosej / 2i Film Najbrž ni razloga za utemeljeno upanje, da bi bil režiser Waititijevega kalibra pripravljen prevzeti in realizirati vizijo, ki jo je pred njim jasno začrtal drug ustvarjalec. Foto: AP Sorodne novice Posmehljivi zapisi o pedofiliji in posilstvih "odnesli" režiserja Varuhov galaksije Po tretjem filmu se poslavljamo od Varuhov galaksije Dodaj v

Odlog za Varuhe galaksije 3, film še vedno brez režiserja

Gunna odpustili kot režiserja, a obdržali njegov scenarij

25. avgust 2018 ob 14:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Studio Marvel in njegovo materinsko podjetje Disney poskušata najti izgubljeno ravnotežje: po odhodu režiserja in scenarista Jamesa Gunna, ki je bil odpuščen zaradi neprimernega vedenja v preteklosti, je produkcija filma začasno ustavljena.

Člani filmske ekipe, ki so se začeli sestajati na prvih predprodukcijskih srečanjih, so bili obveščeni, da jih do nadaljnega potrebujejo in da si lahko iščejo drugo delo, je poročala revija The Hollywood Reporter.

Marvelov spektakel, ki bo tretji in sklepni del trilogije Varuhi galaksije, bi po dosedanjih načrtih morali začeti snemati pozimi, januarja ali pa najpozneje februarja. Ekipa se je že ukvarjala s prvimi detajli predprodukcije, ki bi se s polno paro začela v jeseni.

A hiša iz kart se je porušila v juliju, ko so se na družbenih omrežjih pojavili stari tviti režiserja Jamesa Gunna; v njih se norčuje iz pedofilije in posilstva. Režiser je sicer v odzivu na škandal poudaril, da je skušal biti zgolj provokativen in da seveda nikoli ni nikogar nadlegoval. Mnogi so napovedovali, da Disney Gunnu vendarle ni popolnoma zaloputnil vrat pred nosom in da bo po javnem opravičilu in pogajanju službo dobil nazaj, a sredi avgusta je predsednik korporacije Alan Horn to možnost izključil.

Neimenovani član ekipe je za omenjeno revijo povedal, da je prekinitev produkcije najverjetneje začasna in da se samo "skušajo na novo organizirati". Marvel in Disney pospešeno iščeta režiserja, ki bo lahko prevzel vajeti (delati po moral po Gunnovem scenariju, ki ga studio ni zavrgel!). Franšiza Varuhi galaksije je doslej zaslužila že 1,6 milijarde dolarjev ter v stratosfero izstrelila Chrisa Pratta (pa tudi Davea Bautisto in Zoe Saldano).

"Časovno premico smo morali prestaviti," še potrjuje vir. Uradni datum premiere Varuhov galaksije 3 tako ali tako še ni bil napovedan.



Čisto nepovezan sestanek ... ali pač?

Mimogrede, različni mediji poročajo še, da se je Novozelandec Taika Waititi, režiser najuspešnejšega dela franšize Thor, Ragnarok, nedavno sestal s predstavniki studia Marvel v zvezi z "nerazkritim" projektom. Mnogi ljubitelji stripovskih spektaklov na spletu navijajo, da bi Waititi res dobil službo. Revija Variety je v začetku meseca sicer poročala, da bo studio najverjetneje stavil na koga iz četice svoji preizkušenih in zvestih režiserjev - a da ne pridejo v poštev Waititi, Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) ter Anthony in Joe Russo (Stotnik Amerika: Državljanska vojna, Maščevalci: Brezmejna vojna), češ da nihče od njih nima časa.

Z izjemo Stotnice Marvel in novega Spider-Mana (Far From Home) ni studio marvel napovedal še nobenega filma za obdobje po Brezmejni vojni 2, ki prihaja naslednje leto. Pogovori tečejo za samostojen preddel Maščevalcev - film o Črni vdovi (igra jo Scarlett Johansson), verjetno pa lahko računamo tudi na nadljevanji Doctorja Strangea in Črnega panterja.

Ker Marvel trenutno razvija približno ducat nenaslovljenih projektov, bi lahko Waititija klicali na razgovor za katerega koli od njih. Čisto mogoče je tudi, da bo režiral četrti del franšize Thor.

Igralci na Gunnovi strani

Odslovitev Jamesa Gunna ni razburila samo nekaterih tviterašev, ampak tudi igralsko zasedbo. Zvezdniki franšize so v odprtem pismu korporacijo Disney prosili, naj ga najamejo nazaj. Še posebej Dave Bautista, ki v filmu igra vesoljskega bojevnika brez smisla za humor Draxa, v svojih izjavah niti malo ne skriva razočaranja, da je sam s pogodbo še vedno prisiljen v sodelovanje z Disneyem.

A. J.