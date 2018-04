Odmev kampanje #jaztudi pri Nobelovi nagradi: odstopili trije člani Švedske akademije

Škandal močno razdelil švedsko literarno sceno

6. april 2018 ob 20:57

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Kampanja #jaztudi pretresa tudi Švedsko akademijo, ki podeljuje Nobelovo nagrado za literaturo - zaradi povezave akademije z moškim, obtoženim spolnega nadlegovanja, so danes trije njeni člani odstopili.

Sloves po vsem svetu cenjene akademije se že od novembra sključeno šibi pod odmevi svetovne kampanje #jaztudi. Neimenovan moški iz njihovega kroga naj bi med drugim nadlegoval članice akademije.

Pričevanja 18 žensk

Prvi je o tem poročal švedski časopis Dagens Nyheter. V njem so objavili pričevanje 18 žensk, med drugim tudi žena in hčera nekaterih članov akademije. Povedale so, da jih je nadlegoval eden najvplivnejših moških na stockholmskem kulturnem prizorišču.

Akademija je po izbruhu afere pretrgala stike z moškim, njegova identiteta pa kljub temu ni bila javno razkrita, čeprav naj bi bila širši javnosti na Švedskem dobro znana. Kot je še poročal Dagens Nyheter, naj bi se omenjena nadlegovanja zgodila med letoma 1996 in 2017.

Peter Englund, eden od trojice, ki je danes odstopila, je povedal, da je škandal močno razdelil švedsko literarno prizorišče. "Sčasoma se je razpoka, ki se je pojavila tedaj, le še večala," je zapisal v izjavi, ki jo je posredoval dnevniku Aftonbladet.

Prijateljstvo postavili pred odgovornost

Poleg Englunda pa sta po četrtkovem srečanju članov danes odstopila še Klas Ostergren in Kjell Espmark. Ta je za medije povedal, da obžaluje, da je bil po 36 letih sodelovanja z akademijo prisiljen sprejeti to odločitev.

"Potem ko so ugledni člani akademije prijateljstvo postavili pred odgovornost in integriteto, ne morem več sodelovati pri njenem delu," je še povedal Espmark.

Tehnično ne morejo odstopiti

Vsi trije so dosmrtni člani akademije in tehnično ne morejo odstopiti. Jih pa seveda ni mogoče prisiliti, da bi se še naprej udeleževali sestankov.

Švedska akademija, ki podeljuje nagrado za literaturo, šteje 18 članov. Med člani so tudi nobelovci in univerzitetni profesorji.

Gibanje #jaztudi se je začelo, potem ko se je oglasilo več sto žensk in spregovorilo o spolnem nadlegovanju v Hollywoodu. Kot prvi je bil tarča obtožb producent Harvey Weinstein, sledilo pa je še veliko drugih filmskih in drugih vplivnih moških.

V Sloveniji so s kampanjo #jaztudi začeli v Inštitutu 8. marec, kjer ustvarjajo popis slovenskih zgodb spolnega nadlegovanja.

N. Š.