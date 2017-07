Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Univerzalni objekti: Park1, Tanja Vujinović, interaktivno 3D delo v realnem času, instalacija, produkcija: Ultramono, 2016. Foto: Ultramono Njena dela so narejena iz intervencij v materialno infrastrukturo digitalnega skozi uporabo računalniških aplikacij, prilagojene elektronike ter fizičnih in digitalnih objektov. Takšna dela imajo forme specifičnih situacij ali kompleksnih dinamičnih okolij, ki jih oživljajo virtualne mašine. Ukvarja se tudi z raziskovanjem kulture igre, ritualov, in poetičnostjo hrupa. Zavod Ultramono o delu Tanje Vujinović Univerzalni objekti: Park1, Tanja Vujinović, interaktivno 3D delo v realnem času, instalacija, produkcija: Ultramono, 2016 Foto: Ultramono Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odmevno delo Park 1 Tanje Vujinović se predstavi v Torontu

Avgusta tudi v Plymouthu na Otoku

14. julij 2017 ob 10:36

Toronto - MMC RTV SLO/STA

Letos se intermedijska umetnica Tanja Vujinović predstavlja z deli iz serije Univerzalni objekti na številnih razstavah doma in v tujini.

Tokrat svoja dela razstavlja na 5. Vector festivalu, ki ga na več lokacijah, namenjenih sodobni umetnosti v Torontu, organizira združenje Interaccess. Festival se je začel v sredo, sklenil se bo v nedeljo.

Vector festival je namenjen novim eksperimentalnim in kritiškim medijem. Kustosa Skot Deeming in Martin Zeilinger sta za letošnjo izdajo izbrala tudi interaktivno delo, narejeno v okolju računalniških iger Park 1 slovenske umetnice Tanje Vujinović. Predstavljeno bo v galerijskem prostoru, dostopno pa tudi preko spleta, so sporočili iz zavoda za produkcijo in raziskovanje medijske umetnosti Ultramono.

Tanja Vujinović velja za uveljavljeno in mednarodno aktivno slovensko umetnico na področjih intermedijske in vizualne umetnosti, že dvajset let razstavlja instalacije in interaktivna računalniška dela. V svojih delih analizira odnos zavesti in tehnologije skozi digitalni animizem in antropomorfizacijo.

Več informacij o avtoričinem delu najdete na tej povezavi.

V letošnjem letu je sodelovala pri številnih razstavah. Med aprilom in majem se je denimo z različnimi deli predstavila v Beogradu, tudi s pregledno samostojno razstavo v Galeriji znanosti in tehnike Srbske akademije znanosti in umetnosti, na kateri so bila razstavljena dela iz cikla Univerzalni objekti. Obiskovalcem je umetnica omogočila sprehode po virtualnih vrtovih in premislek o smereh razvoja sodobnih tehnologij virtualne in t.i. pomešane resničnosti. Razstava je bila eden od ločenih segmentov festivala Art+Science.

Junija pa je bila v prostorih Cirkulacije 2 v ljubljanski Tobačni v predogledu predstavljena različica njenega interaktivnega dela Tihožitje. Delo skozi prvoosebno perspektivo gledalca prestavi v enigmatični interier, izpolnjen z manjšimi prostori, v katerih odkriva postavitve tihožitij. Sicer je v 20 letih delovanja razstavljala na okrog 140 skupinskih in 30 samostojnih razstavah v Sloveniji in tujini.

Z delom Park 1 se bo Tanja Vujinović avgusta predstavila tudi v britanskem Plymouthu na razstavi Balance-Unbalance 2017 (Arts + Sciences x Technology = Environment/Responsibility), A Sense of Place, ki ga organizira i-DAT.

A. K.