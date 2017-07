Odpoved premiere v Bolšoju zaradi domnevne propagande homoseksualnosti?

Baletna predstava Nurejev prestavljena na maj 2018

11. julij 2017 ob 14:01

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po tem ko je pred dnevi moskovsko gledališče Bolšoj za nedoločen čas "odložilo" svetovno premiero baletne predstave o slovitem ruskem plesalcu Rudolfu Nurejevu, so danes sporočili, da je ta prestavljena na maj prihodnega leta.

Spomnimo, gledališče Bolšoj je tako rekoč v zadnjem hipu odpovedalo za danes napovedano baletno predstavo o življenju plesalca Rudolfa Nurejeva v postavitvi Kirila Serebrenikova, naslovljeno preprosto Nurejev. Vendar ob tem niso podali nobenega uradnega razloga za to odpoved, ki je v ruskem glavnem mestu povzročila nič manj kot škandal.

Nekakovost postavitve sicer uspešne trojice?

Predstava Nurejev je delo skladatelja Ilje Demuckega, avtorja libreta, režiserja in scenografa Kirila Serebrenikova ter koreografa Jurija Posokova. Prav Demucki, Serebrenikov in Posokov so pred dvema letoma v gledališču Bolšoj na oder postavili predstavo Junak našega časa po Mihailu Lermontovu, ki jim je prinesla nagrado zlata maska tiste sezone.

Serebrenikov je bil sicer nedavno predmet preiskave v povezavi z domnevno krajo državnih sredstev, namenjenih umetnosti. Preiskavo so izvedli pred dvema mesecema v moskovskem gledališču Gogolj Center, ki ga Serebrenikov umetniško vodi, in na njegovem domu. Po pridržanju so ga izpustili, so pa ga oblasti opredelile za pričo v preiskavi.

Ruska tiskovna agencija Tass poroča, da je direktor gledališča Bolšoj Vladimir Urin povedal, da sicer z odpovedjo predstave, podprte z državnimi sredstvi, tvegajo sloves gledališča, vendar pa to po njegovem mnenju ne bo imelo negativnih finančnih posledic. Glavni razlogi za preložitev premiere na maj prihodnje leto so po njegovih trditvah umetniške narave. "Kakovost izvedbe je za nas pomembnejša," je dejal Urin glede načelnosti delovanja gledališča.

Predstava v navzkrižju z zakonom?

Vendar bi lahko bila produkcija, ki odkrito prikazuje Nurejevo homoseksualnost, po govoricah sodeč neprimerna za glavni oder Bolšoja, poroča The Guardian. Po pisanju tega britanskega časnika je agencija Tass navedla vir blizu ministra za kulturo Vladimirja Medinskega, ki je dejal, da je minister izrazil pomislek, da produkcija krši ruski zakon, ki prepoveduje "propagando homoseksualnosti med mladimi". Medinski pa je za Tass zavrnil poročanja, da naj bi se odpoved zgodila po njegovem nareku.

Baletna predstava je za svoj predmet vzela Rudolfa Nurejeva (1939-1993), enega največjih baletnih plesalcev. Nurejev je kariero začel v gledališču Kirov, se pravi v današnjem Mariinskem gledališču, leta 1961 pa je emigriral na Zahod, saj je med nastopanjem v francoski prestolnici zaprosil za politični azil. V 80. letih minulega stoletja je vodil baletni ansambel pariške opere in bil tudi njen glavni koreograf.

Ko se v Moskvi spustijo zavese …

Gledališče Bolšoj, ki je bilo ustanovljeno leta 1776, je znano tako po spletkah v zaodrju kot po vrhunskih opernih in baletnih uprizoritvah. Pred štirimi leti ga je pretresel napad s kislino na takratnega umetniškega vodjo Sergeja Filina. Gre za eno izmed dejanj, ki so razkrila obseg uničujočega dogajanja v zaodrju ene osrednjih ruskih kulturnih institucij - rivalstva za vloge, denar in moč, še poroča Reuters.

P. G.