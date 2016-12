Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Center poezije Tomaža Šalamuna so odprli natanko dve leti po njegovi smrti. Foto: BoBo Minister za kulturo Tone Peršak je dejal, da je potreboval kar nekaj časa, da se je sprijaznil s "pojmom Tomaž Šalamun". Foto: BoBo VIDEO Odprli Center za poezijo... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odprli center Šalamunove poezije: "Poezija obstaja, ker človek ni bog"

V centru obsežna skoraj sto metrov dolga zbirka knjig

27. december 2016 ob 23:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Center poezije Tomaža Šalamuna z obsežno, skoraj 100 metrov dolgo zbirko knjig so odprli v Ljubjani. Zbirko je podarila pesnikova žena Metka Krašovec, zbrane pa je nagovoril tudi minister za kulturo.

Center poezije Tomaža Šalamuna so odprli natanko dve leti po njegovi smrti, deloval pa bo v prostorih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Cankarjevi cesti v Ljubljani. To ne bo zgolj prostor s pesnikovimi knjigami, ampak bo živo srečevališče ljudi, ki imajo radi poezijo, je dejal direktor JSKD-ja Igor Tršar. Ob tem je spomnil na pomen Šalamuna, "njegovih pesmi, fizične vseprisotnosti, neomajne energije, inteligence in esprija, ki je slovensko poezijo internacionaliziral".

Šalamun je bil pesnik, ki je prebil mnoge konvencije in predsodke o slovenski poeziji in o njeni vlogi, zato je za slovenski prostor poezije pomenil pretres. "Kar nekaj časa sem rabil, da sem se sprijaznil s pojmom Tomaž Šalamun," je na otvoritvi poudaril minister za kulturo Tone Peršak. Obenem je zaslužen za vpis slovenske poezije na svetovni zemljevid ter za uvrstitev slovenskega naroda med tiste z opazno poezijo, je dodal.

Center bo deloval kot knjižnjica

Šalamunova soproga Metka Krašovec je dejala, da je vesela, da so v zgolj treh mesecih uspeli odpreti center. Po njenih besedah se je "čudež začel odvijati", ko jo je Aleš Šteger spoznal s Tršarjem, ta pa povezal z ministrom. Pesnikova hči Ana Šalamun pa je dodala, da bi bil centra zagotovo vesel tudi pokojni brat David Šalamun. Zbrane je nagovoril tudi pesnik Ivo Svetina, ki je izpostavil Šalamunovo misel, da poezija obstaja zato, ker človek ni Bog, to pa je najtežje spoznanje.

Center bo deloval kot knjižnjica, v kateri bo mogoče prebirati Šalamunove knjige. Prostor je zasnovan po idejnem načrtu Dekleva-Gregorič arhitektov, v njem pa so tudi stvaritve oblikovalke stekla Maje Pak. Skrbnik zbirke bo pisatelj in urednik Aleš Šteger. Zbirka vsebuje knjige poezije, literarne teorije in leposlovja, v njej pa je tudi precej izvirnih knjig uglednih tujih avtorjev s posvetili. V zbirki so tudi vse Šalamunove avtorske knjige in prevodi njegove poezije v 20 tujih jezikov ter revije, v katerih so objavljene njegove pesmi.

Tomaž Šalamun (1941-2014) je bil eden najboljših in najbolj plodnih slovenskih pesnikov. Svoj prihod na pesniško prizorišče je zaznamoval s pesniško zbirko Poker leta 1966. Bil je osrednji literarni predstavnik slovenske neoavantgarde, zlasti konceptualizma. Sodeloval je pri različnih umetniških projektih in v skupini literarnih in likovnih umetnikov OHO. V skoraj pol stoletja delovanja je izdal blizu 50 pesniških zbirk, njegova dela pa so dostopna tudi v številnih prevodih in antologijah.

