Odprtje razstave Judje na Goriškem ob evropskih dnevih judovske kulture

Dneve judovske kulture bodo zaznamovali številni dogodki

31. avgust 2017 ob 11:43

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Z nocojšnjim odprtjem rastave Judje na Goriškem pri Novi Gorici se začenjajo obeleževanja evropskih dnevov judovske kulture v Sloveniji. Osrednji dan, 3. septembra, bodo zapolnili številni dogodki po slovenskih mestih.

Pri judovskem pokopališču v Rožni Dolini bodo tako nocoj dogodke ob evropskih dnevih judovske kulture uvedli z odprtjem razstave Judje na Goriškem. Razstava predstavlja kratko zgodovino Judov in judovske skupnosti v Gorici, njihovo vpetost v kulturno-gospodarski razvoj tega mesta, preganjanje in uničenje skupnosti med holokavstom, poskus njene obnove po drugi svetovni vojni in priključitev k Judovski skupnosti v Trstu leta 1969.

Posebno poglavje razstave je namenjeno nekdanjemu pokopališču goriške judovske skupnosti v Rožni Dolini, kjer bo postavitev na ogled do 19. septembra, nato pa jo bodo prestavili v Goriški muzej v gradu Kromberk, kar bo predstavljalo tudi sklepno dejanje obeleževanja dnevov judovske kulture v Sloveniji.

Osrednji dogodek 3. septembra

Osrednje praznovanje dnevov bo sicer v nedeljo, 3. septembra. V Sinagogi Maribor bodo med 9. in 18. uro pripravili dan odprtih vrat, v sklopu katerega bodo odprli dokumentarno razstavo Narodne knjižnice Izraela Judovska diaspora in fotografsko razstavo Branimirja Ritonje Judovska pokopališča.

Prav tako bodo vrata v nedeljo čez dan odprli v ljubljanskem Judovskem kulturnem centru, kjer bodo predstavili tudi slikarsko razstavo Biblični zapisi na rdečem papirusu Oskarja Rotovnika - Okija. V Mini teatru bo ob 20. uri sledil koncert argentinsko-judovske glasbe v izvedbi Vienna Tango Quinteta.

Sprehod po judovski Lendavi

V Lendavi bodo v nedeljo pripravili Sprehod po judovski Lendavi ter odprli razstavo Zidovi, znamenja, usode - Deportacije madžarskih Judov v Auschwitz. Sledil bo koncert judovske glasbe v izvedbi Judit Klein in Zoltana Neumarka. Na negovskem gradu pa bo isti dan od 15. ure naprej na ogled razstava Morpurgi, potomci mariborskih Judov.

Dogajanje ob evropskih dnevih judovske kulture se bo podaljšalo še v prihodnji teden. V sredo, 6. septembra, si bo v murskosoboški Pokrajinski in študijski knjižnici mogoče ogledati dokumentarno razstavo Judovski jeziki.

Dan kasneje se dogajanje ponovno seli v mariborsko sinagogo, kjer bo zvečer potekalo predavanje Maria Berdiča z naslovom Marc Chagall - med judovstvom in krščanstvom, 12. septembra pa bo v Pomurskem muzeju Murska Sobota na sporedu še predavanje Janeza Premka o razvoju judovske pisave. Z izjemo koncerta Vienna Tango Quintet so vse prireditve v sklopu dnevov brezplačne.

Dnevi judovske kulture od leta 1996

Evropske dneve judovske kulture so zasnovali v Franciji leta 1996 kot dan odprtih vrat. Projektu se je vsako leto pridružilo več držav in leta 2005 je bila ustanovljena Evropska zveza za ohranjanje in promocijo judovske kulture in dediščine z nalogo povezovanja projekta na evropski ravni. Glavni cilj dnevov je ponuditi obiskovalcem široko paleto dogodkov, ki nudijo možnosti odkrivanja različnih vidikov judovske dediščine in spoznavanja judovske kulture in tradicije.

Organizaciji dogodkov se pridružujejo različne judovske ustanove, ki z obeleževanjem dnevov dvigujejo tudi zavest o pomenu ohranjanja in zaščite judovske dediščine kot pomembnega dela evropske kulturne dediščine. Projekt je vsako leto posvečen določeni temi, letos judovski diaspori, so sporočili iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki je nacionalni koordinator dnevov v Sloveniji.

