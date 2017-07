Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Steve Whitmire je žabca Kermita igral v številnih televizijskih serijah, filmih in predstavah v živo. Bil je del Sezamove ulice, Fračjega dola in filma Muppetki na begu. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odpuščeni mapetek: Kermit je izgubil svoj glas

Pri Disneyu odpustili glas žabca Kermita

19. julij 2017 ob 14:09

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Steve Whitmire, glasovni igralec, ki je 27 let posojal glas najslavnejšemu med Mapetki, se je od Kermita poslovil v ganljivem pismu. Odpuščeni igralec je "obupan, ker je na cedilu pustil svojega junaka", studio pa mu očita "neprofesionalno vedenje".

Whitmire je svoje pismo na blogu objavil potem, ko je podjetje Muppets Studio javnosti predstavilo novega lutkarja, ki bo odslej "igral" dobrovoljnega, naivnega žabca Kermita, verjetno najslavnejše stvaritve Jima Hensona.

Kermita je na začetku, od leta 1955 naprej, igral kar Henson osebno. Žabca, ki je že leta zapleten v dramatično zvezo z Miss Piggy, je animiral vse do svoje smrti leta 1990. V prestižni vlogi ga je nasledil Whitmire, ki je v zakulisju Muppet Showa delal od leta 1978. O mapetkih zdaj piše kot o "ne samo službi, karieri ali celo strasti. Mapetki so nujen, neizogiben, nezanikljiv način življenja."

"Nikoli ne bi niti pomislil na to, da bi zapustil Kermita," dramatično dodaja Whitmire. Pravi, da so mu nadrejeni izvršni producenti že oktobra lani sporočili, da bodo poiskali novega lutkarja za žabca. V nadaljne podrobnosti se ne spušča, pove le, da so imeli šefi na njegov račun dve pritožbi, težavi, ki jih je pred tem devet mesecev skušal odpraviti".

Hensonov sin goji stare zamere

Studio Disney se uradno na Whitmirove besede ni odzval, je pa za The Hollywood Reporter na intervju pristal Brian Henson, sin Jima Hensona in dedič podjetja, ki ga je oče ustanovil. In povedal je nekaj precej ostrih, na primer to, da mu je žal, da ni igralca odpustil, še preden je podjetje leta 2004 prodal Disneyu. "V retrospektivi mi je žal, da sem Disneyu to naprtil, saj sem že takrat vedel, da bo problematičen. Mislim, da je za lik Kermita bolje, da so ga umaknili pred destruktivno energijo."

Prenapihnjen ego?

Whitmire je za isto publikacijo pred tem izjavil, da so ga odpustili, ker naj bi imel preveč popravkov in pripomb za posamezne like mapetkov. Henson ima malo drugačno različico dogodkov, češ da se je igralec že leta obnašal neprofesionalno in se "obupno" vedel do kolegov. Whitmire naj bi "postavljal nezaslišane zahteve in ultimate". "Njegova pozicija je bila: Jaz sem Kermit in če hočete imeti Mapetke, me raje osrečite, kajti mapetki SO Kermit. In to ni v redu."

Kermitov značaj je počasi bledel

"Kermit je skozi leta postal preveč enodimenzionalen in manj pomemben kot bi moral biti," ugotavlja Hansen mlajši. "Ljudje so začeli misliti, da je Kermit nek vseameriški poštenjakar in v resnici očetova vizija ni bila taka. On si je Kermita predstavljal kot paglavca, ki rad nastopa in je včasih malce čudaški. Ko zares šteje, pa je lojalen in verjame v to, da so tvoji prijatelji družina. Kermit verjame, da moraš spoštovati vse, ki so drugačni od tebe."

Brian Henson oboževalce tolaži, naj se ne bojijo spremembe, češ da je novi Kermit - igral ga bo Matt Vogel - v dobrih rokah. "Steve je Kermita igral dolgo: po mojem veliko predolgo. Ni bilo več v korist lika, da ga igra on."

A. J.