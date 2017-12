Odraščanje: človeška zgodba kampanje "Čas je za" v filmu

Predpremiera dokumentarca Siniše Gačića in Dominika Menceja

2. december 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Velika zmagovalca festivala slovenskega filma pred tremi leti, Dominik Mencej in Siniša Gačić, sta moči združila za skupen projekt. Dokumentarec Odraščanje, ki ga nocoj gosti Festival LGBT filma, je portret lezbičnega para in njunega doživljanja predlanskega referenduma o družinskem zakoniku.

79-minutni dokumentarec Odraščanje je intimni portret štirimesečnega Tiborja in njegovih mam Daje in Jedrt, ki se vključita v predvolilno kampanjo pred referendumom o popolni izenačitvi zakonske zveze za homoseksualne pare. V predbožičnem času leta 2015 se mami poleg izzivov prvega starševstva soočata še z nasprotniki iznačenja zakonskih pravic za homoseksualne državljane in državljanke. Dokumentarec prikaže lezbično družino in njune podpornike, podpornice, pa tudi slovensko nestrpnost, ki ostaja temni madež t. i. demokracije, sta o filmu zapisala ustvarjalca.

Po projekciji, ki bo ob 21.00 na velikem platnu Slovenske Kinoteke, lahko prisostvujete pogovora z ustvarjalci filma. V širšo distribucijo po slovenskih kinematografih se film podaja v marcu naslednjega leta.

"V življenje družine Lapuh Maležič sva vstopila nekaj tednov, preden je ustavno sodišče prižgalo luč za referendum," sta o procesu nastajanja filma zapisala avtorja. "Daja in Jedrt sta bili takrat par že sedem let, s pomočjo umetne oploditve sta dobili tudi otroka. Snamnje smo pričeli, ko je imel Tibor štiri mesece."

"Dokumentarec se odvija na treh ravneh. Prva je intimna družinska zgodba o življenju dveh mam in njunega sina. Druga raven je družbena in politična konotacija zgodbe. V tednih pred božičem je intimno življenje družine postalo predmet javnih političnih debat: v času prazničnih slavij so ljudje debatirali o sprejemljivosti istosplonih družin. Daja in Jedrt sta se aktivno vključili v referendum in svojo družino izpostavili medijem, da bi tako svojemu sinu pomagali zagotoviti boljšo prihodnost.

Tretja raven filmske naracije je otrokov subjektivni pogled na položaj.otroci istospolnih družin, ki so se znašli v središču politične debate, so njeni najbolj ranljivi udeleženci. Oni so tisti, ki bodo morali živeti v predsodkov polni družbi in oni bodo potencialno žrtve posmeha med svojimi vrstniki."

Siniša Gačič in Dominik Mencej sta bila avtorja, ki sta leta 2014 najbolj zaznamovala Festival slovenskega filma: Siniša Gačić je za dokumentarec Boj za dobil vesno za najboljši celovečerec, Mencej pa je s študentskim filmom Prespana pomlad osvojil nagradi za najboljšo režijo in scenarij.

A. J.