Odšel je priznani violončelist Heinrich Schiff

Večkrat nagrajeni glasbenik, ki je nastopal tudi z Acijem Bertoncljem

27. december 2016 ob 14:06,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 14:18

Dunaj - MMC RTV SLO

V starosti 65 let je po hudi bolezni v bolnišnici na Dunaju konec preteklega tedna umrl priznani avstrijski violončelist in dirigent Heinrich Schiff.

Glasbenikovo smrt je za Avstrijsko tiskovno agencijo potrdil Ludwig Müller iz Dunajskega komornega orkestra. Po njegovih besedah je Schiff umrl v noči s petka na soboto v dunajski bolnišnici.

Kot violončelist je Heinrich Schiff slovel predvsem kot interpret Bacha, Šostakoviča in Brahmsa. Za svoje plošče je prejel številna priznanja, eno (grand prix du disque Edison) mu je prineslo tudi sodelovanje s pianistom Acijem Bertoncljem, po zaslugi katerega je imelo violončelista priložnost slišati tudi slovensko občinstvo.

Glasbenik, med stanovskimi kolegi cenjen kot "maestro", je svoj čas nastopal z najbolj uglednimi svetovnimi orkestri. Pozneje pa je bil zaradi težav z zdravjem prisiljen odložiti violončelo in se posvetil dirigiranju. Pod njegovo taktirko sta nastopala Filharmonični orkester iz Los Angelesa, Orkester dobe razsvetljenstva in drugi. Njegov širok repertoar se je raztezal vse od Vivaldija do sodobnejših del skladateljev, kot sta Witold Lutosławski in Friedrich Cerha.

Bach mu je rešil življenje

Priznani violončelist Steven Isserlis je vest o Schiffovem slovesu označil kot strašno novico, glasbenika pa opisal kot "osebo iskrene dobrote in človečnosti ter čudovito resnega in pristnega glasbenika". V nekem intervjuju se je Isserlis spominjal pogovora, ki ga je nekoč imel s Schiffom. "Kot običajno sem se pritoževal nad težavnostjo igranja Bachovih suit. Pogledal me je in mi tiho dejal: Bach mi je rešil življenje." V nadaljevanju mu je pojasnil, da je pred leti doživel kap, po kateri ni čutil polovice telesa. "Takoj ko je prišel v bolnišnico in se zavedal, kaj se dogaja je začel (skoraj instinktivno, si predstavljam) premikati prste kot bi igral preludij k Bachovi prvi suiti. To je počel kakšnih 20 ur na dan, in sčasoma se mu je obudilo celotno telo, ki ga je okrepilo igranje s prsti." Kariero violončelista je Schiff sklenil na začetku leta 2012.

M. K.