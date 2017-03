Ministrstvo dopušča možnost več predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov v kulturi

Sviz predlaga še ponovno uvedbo obveznega izobraževanja

22. marec 2017 ob 10:47

Ministrstvo za kulturo bo po zgledu zadnjega ukrepa v Slovenski filharmoniji število članov v svetih javnih zavodov uredilo z novelo krovnega zakona v kulturi.

Tako se je ministrstvo odzvalo na poziv Sviza, naj po spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenske filharmonije, ki je razširil članstvo v svetu zavoda, preveri možnost za povečanje števila zaposlenih tudi v svetih drugih zavodov v kulturi.

Novelo, ki bo uredila problematiko števila članov v svetih javnih zavodov, nameravajo dati v javno obravnavo še letos, so zapisali na ministrstvu. Ob tem so dodali, da že zdaj veljavni zakon ureja sestavo sveta na način, da so enakovredno zastopani stroka, predstavniki ustanovitelja in zaposlenih.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v sporočilu za javnost na začetku tedna pozdravil spremembo sklepa o ustanovitvi Slovenske filharmonije (SF), s katero je vlada razširila članstvo v svetu zavoda s petih na šest članov, torej ob štirih predstavnikih vlade z dodatnim predstavnikom delavcev iz javnega zavoda.

Kot je zapisal, pozorno spremlja dogajanje v SF-ju in podpira dolgotrajna prizadevanja zaposlenih, da bi se razmere, potrebne za ustvarjalno delo, v tej vrhunski umetniški ustanovi uredile.

Ob tem je pripomnil, da zaposleni na področju kulture z zahtevo po več predstavnikih zaposlenih v svetih zavodov vztrajajo že vse od leta 2008, ko je bila sprejeta novela krovnega zakona v kulturi. Po noveli imajo različno veliki zavodi lahko različno velike svete in število predstavnikov zaposlenih v njih, in sicer od enega člana do največ tretjine članov.

Sviz zato vztraja, naj resorno ministrstvo izpolni obljubo iz leta 2010 in poda pobudo za spremembo sestave sveta zavoda tudi za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je s približno 250 zaposlenimi eden največjih javnih zavodov v kulturi v državi. Sistematično naj preveri možnost za povečanje števila zaposlenih tudi v drugih večjih javnih zavodih v kulturi ter ob SF-ju uvede revizije dela tudi na drugih zavodih, saj "sveti zavodov očitno ne zmorejo učinkovito izvajati vseh nalog, ki jim jih nalagajo ustanovitveni sklepi".

Ministru Tonetu Peršaku je Sviz tudi predlagal, naj za člane svetov zavodov ponovno uvede obvezno izobraževanje, ki je bilo "kot poprej obvezna zahteva po tiho umaknjena v času ministrovanja njegove predhodnice".

